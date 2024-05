Roberto Pätzold wird zur kommenden Bundesliga-Saison neuer Trainer der Fußballerinnen von Bayer Leverkusen. Dies teilte der Verein am Dienstag mit. Der 44-Jährige wird zum 1. Juni Nachfolger von Robert de Pauw, der den Verein im Sommer nach zwei Jahren verlässt. Für Pätzold ist es die erste Station im Frauen-Fußball, zuvor war er vor allem im Nachwuchsbereich tätig und fungierte bei den Profis des FC Ingolstadt 2018 und 2021 zweimal in der 2. Liga als Interims-Trainer. Zuletzt arbeitete Pätzold in der österreichischen 2. Liga für den FC Admira Wacker. In Leverkusen unterschrieb er einen Zweijahresvertrag.