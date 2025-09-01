Die Kirchturmuhren schlugen, kein Scherz, zwölf Uhr mittags, als Bayer 04 Leverkusen am Montag die Nachricht über den Showdown mit Erik ten Hag versendete. Doch es fand keine Abrechnung statt, es wurde bloß ohne vorgetäuschtes Mitgefühl mitgeteilt, dass die Tätigkeit von ten Hag in Leverkusen mit allersofortigster Wirkung beendet sei. Deutlicher kann ein Schlussstrich unter eine Beziehung kaum sein, als er in diesem auf die nötigsten Erklärungen reduzierten Dokument gezogen wurde.
Ten-Hag-Aus in LeverkusenEine Scheidung, so schnell wie in Las Vegas
- Bayer Leverkusen trennt sich nach nur zwei Monaten und zwei Ligaspielen von Trainer Erik ten Hag.
- Die Entscheidung basierte nicht auf den sportlichen Ergebnissen, sondern auf ten Hags Arbeitsweise und seinem Auftreten im Verein.
- Als mögliche Nachfolger werden Edin Terzic und Roger Schmidt gehandelt, während zunächst ten Hags Assistenten übernehmen.
Deutlicher kann ein Schlussstrich unter eine Beziehung kaum sein: Bayer Leverkusen kündigt Trainer Erik ten Hag nach zwei Monaten und zwei Ligaspielen. Über ein rekordverdächtig kurzes Missverständnis.
Von Philipp Selldorf, Leverkusen
