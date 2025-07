Bayer Leverkusen ist bei der Suche nach Verstärkung erneut in England fündig geworden. Junioren-Nationalspieler Farid Alfa-Ruprecht, 19, wechselt nach drei Jahren bei Manchester City zurück nach Deutschland. Der Flügelstürmer erhält einen Vertrag bis 2030, als Ablöse ist etwa eine Million Euro im Gespräch. Anfang Juli hatte Bayer bereits den englischen U21-Europameister Jarell Quansah vom FC Liverpool in die Fußball -Bundesliga geholt.

Alfa-Ruprecht war beim Hamburger SV ausgebildet worden, eher er mit 16 Jahren den Schritt auf die Insel wagte. „Farid Alfa-Ruprecht hat als Außenbahnspieler in der englischen U21-Liga für Furore gesorgt. Eine starke Torquote, enorme Schnelligkeit und großes fußballerisches Talent machen ihn zu einem hochinteressanten Kandidaten für unsere Lizenzmannschaft“, sagte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. Der in Hamburg geborene Deutsch-Ghanaer Alfa-Ruprecht kann auf der Rechtsaußenposition oder dem linken Flügel eingesetzt werden. „Leverkusen ist ein Topklub mit großer Strahlkraft. Ich werde das in mich gesetzte Vertrauen zurückzahlen und alles tun, um im Bayer-Trikot auflaufen zu dürfen“, wurde der Rechtsfuß in einer Mitteilung des Vereins zitiert.