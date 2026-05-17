Es sah schon alles nach Abschied aus: Kasper Hjulmand stapfte zur Kurve, klopfte sich aufs Herz und applaudierte den Leverkusener Fans. Ein letztes Mal? Dies sei „keine Frage für mich“, betonte der Trainer von Bayer 04 nach dem 1:1 im letzten Saisonspiel gegen den Hamburger SV – und leitete die Frage direkt an Sportchef Simon Rolfes weiter.

Dessen Antwort klang dann aber wenig nach Rückendeckung. Hjulmand habe einen Vertrag bis 2027, und er müsse ja nur etwas verkünden, „wenn es etwas anderes (zu verkünden) gäbe“, sagte Rolfes. Was er nicht sagte, war, dass Hjulmand in der nächsten Saison auf jeden Fall auf der Bank sitzt. Auch der Frage, wann es denn Klarheit in Sachen Trainer geben solle, wich Rolfes aus: „Wir wollen in möglichst vielen Sachen so schnell wie möglich Klarheit haben.“

Dass Hjulmand die Werkself verlassen muss, wird seit Wochen gemutmaßt. Die angestrebte Champions League hat Leverkusen verspielt, als Liga-Sechster muss man sich mit einem Platz in der Europa League begnügen. Zudem spiegelten die fehlende Energie und Mentalität beim Remis gegen den HSV die Bayer-Saison gut wider. Hjulmand stabilisierte das Team zwar nach der frühen Trennung von Coach Erik ten Hag im Spätsommer, durch die wechselhafte Rückrunde wuchsen jedoch die Zweifel: an der Qualität des Teams, an der Führung – und am Trainer.

Etliche mögliche Hjulmand-Nachfolger werden bereits gehandelt, darunter Oliver Glasner, der Brasilianer Filipe Luís oder der Spanier Míchel vom FC Girona. Rolfes betonte, Bayer müsse in der neuen Saison „eine andere Schlagkraft“ entwickeln und um „große Erfolge“ in der Europa League spielen. Er verwies aufs Meisterjahr 2024 mit Xabi Alonso, als viele Spieler im „kleinen“ Europacup wichtige Schritte machten. Es werde „zeitnah“ eine schonungslose Analyse erfolgen, betonte Rolfes.