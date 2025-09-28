Bayers neuer Trainer Kasper Hjulmand hat bei der Entwicklung der Leverkusener Mannschaft erneut um Geduld gebeten. „Ich habe gesagt, wir brauchen Zeit, um unser Spiel aufzubauen“, sagte der Däne nach dem mühevollen und glücklichen 2:1 in der Fußball - Bundesliga beim FC St. Pauli . „Aber wir brauchen keine Zeit, um Spiele zu gewinnen.“ Seit der frühere dänische Nationaltrainer vor drei Wochen als Nachfolger des glücklosen Erik ten Hag seine Arbeit bei der Werkself begonnen hat, haben die Leverkusener in der Bundesliga keines der drei Spiele verloren. Dazu kam ein Remis zum Auftakt in der Champions League beim FC Kopenhagen. Zudem hält in der Bundesliga auswärts die Ungeschlagen-Serie von mehr als zwei Jahren weiter.

Hjulmand wirbt um Verständnis: „Wenn du denkst, das wird über Nacht passieren, dann liegst du falsch.“

Trotzdem scheint die Mannschaft unter Hjulmand, 53, noch in der Findungsphase zu sein. Am Hamburger Millerntor waren die Gastgeber über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft, erspielten sich die klareren Chancen. Bayer nutzte letztlich zwei Nachlässigkeiten der Hamburger zu den Toren von Edmond Tapsoba und Joker Ernest Poku. Hjulmand warb um Verständnis. „Wir hatten 75 Prozent neue Spieler in meinem ersten Spiel, die in der vergangenen Saison noch nicht hier waren“, sagte er. „75 Prozent des Trainerteams sind neu mitten in der Saison. Wir spielen jeden dritten Tag.“ Die Spielweise, die Philosophie, die Strategie müssten erarbeitet werden. „Wenn du denkst, das wird über Nacht passieren, dann liegst du falsch“, betonte er. Drei Punkte seien da „der beste Beschleuniger für die Entwicklung“.

Schon am Mittwoch (21 Uhr/Dazn) geht es für den Bundesliga-Zweiten der Vorsaison in der Champions League weiter. Dann steht gegen PSV Eindhoven das zweite Königsklassen-Spiel an. Sicher fehlen wird dann Patrik Schick. Der 29 Jahre alte Mittelstürmer habe sich gegen den FC St. Pauli „eine Faszien-Verletzung in der Muskulatur des hinteren linken Oberschenkels zugezogen“, teilte der Verein am Sonntag mit. Schick, der in fünf Ligaspielen drei Treffer erzielte, werde mindestens drei Wochen fehlen. Kapitän Robert Andrich war zur Halbzeit mit Adduktorenproblemen ausgewechselt worden, beim DFB-Nationalspieler aber gab Bayer Entwarnung: Er habe sich keine strukturelle Verletzung zugezogen, teilte der Verein mit.