Saison-Aus für Kevin Volland vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen: Der Stürmer erlitt im Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen den FC Porto (2:1) einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk und fällt mindestens drei Monate aus. Volland, 27, reiste bereits nach München, um dort operiert zu werden. Anschließend wird der gebürtige Allgäuer sein Reha-Programm in Leverkusen beginnen. Der ehemalige Hoffenheimer hatte in dieser Saison bereits neun Tore erzielt und neun weitere vorbereitet. Er war damit fünfterfolgreichster Scorer der Bundesliga und hegte Hoffnungen, doch noch für die Europameisterschaft ab Mitte Juni nominiert zu werden. Volland war gegen Porto nach einem Tritt von Verteidiger Marcano ausgewechselt worden. Ohne ihn gewannen die Leverkusener am Sonntag in der Bundesliga gegen Augsburg 2:0 und festigten den fünften Tabellenplatz.

© SZ vom 25.02.2020