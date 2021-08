Trotz der erfüllten Pflicht im DFB-Pokal war Bayer Leverkusens neuer Trainer Gerardo Seoane nach dem 3:0 (2:0)-Sieg beim Viertliga-Traditionsklub Lok Leipzig unzufrieden: "Wir sind uns bewusst, dass das noch nicht der Stand ist, um ein gutes Bundesligaspiel zu machen", sagte der Schweizer zum effizienten, aber glanzlosen Auftritt der Werkself. Eine Bombendrohung im Leverkusen Mannschaftshotel während der Nacht zum Spiel hatte laut Seoane keine negativen Auswirkungen: "Wir haben nichts davon mitbekommen. Wir haben alle gut geschlafen."

Ausgeschlafen ging Bayer vor 6185 Zuschauern schon in der Anfangsphase mit 2:0 in Führung, durch Kerem Demirbay (6.,/Foulelfmeter) und Karim Bellarabi (14.). Danach traf nur noch abermals Demirbay (87.). Der andere Torschütze Bellarabi wurde wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt, was Leverkusens Personalsorgen vor dem Liga-Auftakt bei Union Berlin am nächsten Samstag verschärft. Der 18-jährige Florian Wirtz meldet sich mit muskulären Problemen bereits kurz vor dem Anpfiff ab.