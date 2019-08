10. August 2019, 21:54 Uhr Bayer Leverkusen "Öcher Jong" kehrt heim

Leverkusen gewinnt 4:1 beim Regionalligisten Alemannia Aachen. Für den Torschützen Kai Havertz war der Nachmittag ein emotionales Erlebnis.

Von Ulrich Hartmann

Marktwerte sind die Börsenkurse des Fußballs. Der Viertligist Alemannia Aachen ist da nur ein kleiner Fisch. Auf zwei bis drei Millionen Euro wird der gesamte Kader taxiert. Bei Bayer Leverkusen, das am Samstag zum Erstrunden-DFB-Pokalspiel zu Gast war, hat allein Kai Havertz einen geschätzten Marktwert von 100 Millionen Euro. Kann gut sein, dass er Leverkusen in zwölf Monaten für etwa diese Summe verlässt. Insofern war das erste Pflichtspiel dieser Saison, die auch seine letzte für Leverkusen sein könnte, ein besonderes. Es war aber auch ein besonderes Spiel für Havertz, weil er aus dem 14 Kilometer entfernten Alsdorf stammt.

Von Alsdorf über Aachen und Leverkusen in die Welt wird sein Werdegang führen. Da war der Pokal-Abstecher in die Heimat für den "Öcher Jong" (Aachener Junge) ein emotionales Erlebnis - allerdings weniger des Resultats wegen: Leverkusen gewann 4:1 (2:0) durch ein Aachener Eigentor sowie Treffer von Kevin Volland, Leon Bailey - und Havertz.

"Sevilla bis Athen, hab mit Dir die Welt gesehen - lasst es noch mal geschehen", stand am Samstag auf einem 50 Meter langen Transparent - aber das hatten nicht die Leverkusener Fans aufgehängt, sondern die Aachener. Sie träumen in ihrem Viertliga-Nirwana von der Rückkehr in den Europapokal, aber wie sagt man: Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Dazu wäre gegen Leverkusen freilich ein Sieg vonnöten gewesen, doch schon an diesem ersten Schritt scheiterten die Aachener erwartungsgemäß. Im vor zehn Jahren eröffneten neuen Tivoli-Stadion herrschte mit 30 861 Zuschauern zwar eine europapokal-reife Stimmung, gegen die individuelle Klasse der Leverkusener Champions-League-Fußballer waren die Aachener Regionalligisten trotzdem letztlich chancenlos.

"Da sind wir kurz ein bisschen geschwommen"

Bei Bayer standen mit den vormaligen Hoffenheimern Kerem Demirbay und Nadiem Amiri zwei neue Spieler in der Startelf. Demirbay bildete mit Charles Aránguiz ein defensives Mittelfeld-Duo, und Amiri mit Havertz ein offensives. Um diesen variablen Vierer-Baustein herum formierte sich die Dreierkette mit Aleksandar Dragovic, Sven Bender und Jonathan Tah, die Flügelzange mit Karim Bellarabi und Wendell sowie der zentrale Stürmer Kevin Volland. Bayer braucht eine stabilere Zentrale, in sieben internationalen Testspielen ohne Sieg kassierte die Mannschaft in den vergangenen Wochen 16 Gegentore.

Und sogar gegen den Viertligisten Aachen mussten sie ein Gegentor zulassen, es war das 1:2 nach einer knappen Stunde. "Da sind wir kurz ein bisschen geschwommen", sagte Havertz. Trotzdem gewannen sie am Ende klar, es war der zweite Sieg in der neuen Saison, der erste war ihnen im Test gegen Aachens Regionalliga-Konkurrenten Wuppertal gelungen (4:0). Zwei Siege gegen Viertligisten sind nun freilich keine besonders gute Referenz für den Saisonstart, aber Trainer Peter Bosz sagte, in der Vorbereitung seien ihm Ergebnisse eigentlich nicht so wichtig. "Wir sind im Aufbau, und da spielen die Resultate keine so große Rolle - wichtig war dieser Sieg gegen Aachen."

Dass die Mannschaft noch zulegen muss, war einhellige Meinung im Leverkusener Lager. Vor allem das Umschalten nach Ballverlusten, die Verteidigung, bedarf dringender Verbesserung. "Wir müssen noch ein paar Gänge hochschalten", sagte der Stürmer Volland. "Wir können's noch besser", sagte der Sportchef Simon Rolfes, und der Chef von allem, Rudi Völler, hat auch schon irgendwie so eine Ahnung, wie schwierig die Aufgabe im ersten Ligaspiel am kommenden Samstag wird. "Ab sofort", sagte Völler lächelnd, aber in suggestivem Tonfall, "denken wir an Paderborn."