Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Rechtsverteidiger Lucas Vázquez verpflichtet. Der 34-Jährige wechselt ablösefrei, sein Vertrag bei Real Madrid war ausgelaufen. An Leverkusen hat er sich vertraglich bis zum 30. Juni 2027 gebunden. Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes lobte Vázquez als einen „extrem erfahrenen Spieler, der in den zurückliegenden zehn Jahren mit Real Madrid alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab“. Der neue Real-Trainer Xabi Alonso, der von Leverkusen nach Madrid gewechselt war, hatte offenbar nicht auf eine Vertragsverlängerung gedrängt. In zehn Jahren bei Real kommt der neunmalige Nationalspieler auf 402 Pflichtspiele für den Weltklub, mit dem er in seiner Karriere 23 Titelgewinne feierte.