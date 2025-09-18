Viel Moral, aber noch mehr Arbeit vor sich: Die Rückkehr in die Heimat ist für Kasper Hjulmand als neuer Chefcoach von Bayer Leverkusen anderes verlaufen als erhofft. Zwar erkämpfte sich der deutsche Klub zum Champions-League-Auftakt noch ein 2:2 (0:1) beim FC Kopenhagen, enttäuschte aber über weiter Strecken.

„Es ist nicht so, dass wir zufrieden sein können mit dem Punkt“, schimpfte Torhüter Mark Flekken bei DAZN. Ein tolles Freistoßtor von Alejandro Grimaldo (82. Minute) und der Last-Minute-Ausgleich durch ein Eigentor von Pantelis Hatzidiakos (90.+2) waren das Beste für die Werkself nach einer turbulenten Schlussphase mit drei Toren binnen zehn Minuten.

Der frühere Schalke-Profi Jordan Larsson (9.) und Robert Silva (86.) hatten Kopenhagen zweimal in Führung geschossen. „Wir wollten mit einem Dreier hier wegfahren. Das ist uns nicht gelungen, von daher fahren wir mit gemischten Gefühlen. Wir haben aber noch viel Arbeit vor uns“, bekannte Kapitän Robert Andrich. Vor allem der neue Bayer-Coach Hjulmand hatte sich seine Rückkehr an die Stätte früherer Erfolge als dänischer Nationaltrainer anders vorgestellt.

Bei seinem Champions-League-Comeback als Trainer nach 13 Jahren ging der Start direkt daneben. Nach nicht einmal zehn Minuten brachte Larsson den FCK in Führung. Nach gut 20 Minuten wurde Hjulmand erstmals spürbar aktiv am Spielfeldrand, versuchte seinem Team Struktur und Ordnung zu geben. Insbesondere im defensiven Mittelfeld hatten die Rheinländer größere Probleme. Dort bekamen die in der Liga gesperrten Robert Andrich und Ezequiel Fernández den Vorzug. Vor allem aber Kapitän Andrich agierte unglücklich und verlor viele Bälle.

„Natürlich kann noch nicht alles funktionieren“, hatte Sportchef Simon Rolfes vor dem Spiel im Hinblick auf den riesigen Umbruch im Sommer gesagt. Etliche Leistungsträger hatte Bayer abgegeben und zudem Meistercoach Xabi Alonso an Real Madrid verloren. „Wir wollen eine neue Titelmannschaft aufbauen. Die wird auch in dieser Saison aber noch nicht ihr Maximum erreichen.“

Immerhin bäumte sich Leverkusen noch einmal auf und drückte spät auf den Ausgleich. Der gelang tatsächlich durch einen Standard. Grimaldo traf wie schon beim 3:1 gegen Frankfurt in der Liga per Freistoß und leitete damit die kuriose Schlussphase ein, in der beide Teams jeweils noch einmal trafen.