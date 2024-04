Kommentar von Philipp Selldorf

Früher war es üblich, dass die 18 Trainer der Bundesliga vor der Saison für die Nachrichtenagenturen einen Meistertipp abgeben, aber diese schöne Tradition ist den Weg so vieler liebenswerter Gebräuche gegangen. Aber während zum Beispiel das weitgehende Verschwinden des Frühschoppens auf bedauerlichen gesellschaftlichen Entwicklungen beruht, ist der Meistertipp einer weitverbreiteten Resignation zum Opfer gefallen. Was sollten die Trainer schon sagen? Meister wird sowieso der FC Bayern, und selbst wenn er - wie im vorigen Jahr - eigentlich gar nicht mehr Meister werden will, machen ihn die anderen doch noch zum Champion, indem sie zu Hause gegen einen Gegner verlieren, der schon in Urlaubsstimmung ist.