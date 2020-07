Von Ulrich Hartmann, Leverkusen/München

Die "Havertz-Story" um den Wechsel des 21 Jahre alten Leverkusener Fußballer Kai Havertz zum FC Chelsea droht sich zu einer wochenlangen Verhandlungssache auszuwachsen. Dagegen besitzt die Dokumentation "Kai - die Havertz-Story" mit ihren 50 Minuten eine angenehme Länge. Von Samstag an ist der von Bayer Leverkusen selbstproduzierte Film auf dem Youtube-Kanal des Vereins zu sehen und wird von Branchenexperten schon als Abschiedshommage und sportlicher Nachruf interpretiert. Die Einigung mit dem Londoner Champions-League-Qualifikanten aus dem Stadtteil Chelsea für eine Ablösesumme irgendwo Richtung 100 Millionen Euro wird als halbwegs gewiss angesehen; allerdings betonte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes am Donnerstag in einer Video-Pressekonferenz, dass Leverkusen "bislang kein Angebot" vorliege und diese Doku auch nichts mit einem möglichen Abschied des Spielers zu tun habe: "Kai ist jetzt seit genau zehn Jahren bei Bayer Leverkusen, und der Film dokumentiert einfach seine wunderbare Karriere."

Diesen 50 Minuten mit bislang unbekannten Bildern aus der frühen Schaffensphase des Wunderkinds folgen vom kommenden Donnerstag an seine womöglich letzten Spielminuten im Leverkusener Trikot. Denn den Rest der Europa-League-Saison, die in vier nordrhein-westfälischen Stadien beendet wird, spielte Havertz selbst dann noch für Bayer, wenn in der Zwischenzeit bereits Einigung mit einem anderen Klub erzielt würde. Dies betonte im Laufe der Woche der Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler. Und womöglich ist Chelsea ja auch gar nicht der einzige verbliebene Interessent. Rolfes erklärt zwar, dass keine Offerte Angebot vorliege, er sagte aber auch: "Wir wissen vom Interesse von Vereinen." Man beachte den Plural.

Havertz' mögliche Abschiedstour beginnt am kommenden Donnerstag mit dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Glasgow Rangers (Hinspiel: 3:1-Auswärtssieg für Bayer) in Leverkusen, und wenn alles optimal läuft, dann spielt er danach noch jeweils mindestens 90 Minuten das Viertelfinale und Halbfinale in Düsseldorf sowie das Endspiel in Köln. Immerhin sechs Stunden trüge er dann noch das Leverkusener Trikot. Ein Abschied mit dem Titelgewinn wäre schon fast zu traumhaft. Das würde für Bayer auch losgelöst von dieser Personalie einen Meilenstein markieren, denn seit dem Uefa-Pokal 1988 und dem DFB-Pokal 1993 hat der Klub nie wieder etwas gewonnen. Für Leverkusen wäre es auch die letzte Chance, sich noch für die Champions League 2020/21 zu qualifizieren.

So wird ausgerechnet dieser seltsame Corona-Sommer, diese Zeit der unwägbaren Aussichten, zu einer ganz besonderen Möglichkeit für Leverkusen. In dem seltsam anmutenden Übergang zwischen einer verlängerten Spielzeit und einer sich verspätenden Anschlusssaison könnte sich Bayer in heimatnahen Fußballstadien einen Titel schnappen, dem ohne Publikum freilich auch der derzeit branchenbekannte Phantomschmerz anhaftete.

"Wie in einer anderen Welt" wähnt sich Sportchef Rolfes, wenn er an das Achtelfinal-Hinspiel in Glasgow am 12. März zurückdenkt, als der Klub im ausverkauften und kochenden Ibrox-Stadion 3:1 gewann, als in den engen und vor Tradition geradezu pulsierenden Katakomben keinerlei Abstand einzuhalten war und als der Fußball sich noch so anfühlte, wie man es jetzt, viereinhalb Monate später, kaum noch spüren kann. "Dieses Hinspiel wirkt wie aus einer anderen Zeit", sagt Rolfes wehmütig, "das sind zwei Welten, und die Erinnerung daran lässt die Sehnsucht nach der alten Normalität ganz groß werden."

Die alte Normalität wird es auch in den nächsten drei Wochen bis hin zu einer möglichen Finalteilnahme in Köln am Freitag, 21. August, nicht geben. Ohne Zuschauer und ohne einen diesbezüglichen Heimvorteil träfe Leverkusen in einem möglichen Viertelfinale in Düsseldorf auf Inter Mailand mit seinen Stürmerstars Romelu Lukaku und Lautaro Martinez oder auf den spanischen Liga-Achten FC Getafe. Im Halbfinale lockte dann vermutlich Schachtor Donezk oder der FC Basel, die gegen ihre deutschen Achtelfinal-Kontrahenten Wolfsburg und Frankfurt mit vorteilhaften Hinrunden-Ergebnisse antreten.

Es behauptet aber niemand, dass man unter besonderen Bedingungen gegen hochwertige Gegner leichter einen Titel gewinnt. Ob es eher ein Vorteil oder Nachteil ist, dass die Leverkusener nach dem Bundesliga-Saisonende Ende Juni bereits zwei Wochen Urlaub machen konnten, während die internationalen Teams bis zuletzt spielten? Das vermag Simon Rolfes wie so viele andere nicht seriös einzuschätzen. "Das ist Spekulation", sagt er, "es sind jedenfalls nur maximal vier Spiele in einem sehr kurzen Zeitraum, da muss man sofort da und sehr fokussiert sein."

Und so gilt für dieses sommerliche Europa-League-Abenteuer ungefähr das Gleiche wie für die Unwägbarkeiten rund um den möglichen Transfer von Kai Havertz. Simon Rolfes formuliert es mit der aus langjähriger eigener Erfahrung resultierenden Gewissheit eines kompetenten Branchenfachmanns: "Wir müssen uns überraschen lassen."