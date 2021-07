Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen und sein kroatischer Verteidiger Tin Jedvaj gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Klub am Samstag mitteilte, wechselt der 25-Jährige mit sofortiger Wirkung zum russischen Pokalsieger Lokomotive Moskau. Jedvaj spielte seit 2014 für den Klub, lediglich unterbrochen von einer einjährigen Ausleihe zum Bundesligisten FC Augsburg in der Saison 2019/20. Der Vizeweltmeister von 2018 absolvierte insgesamt 109 Pflichtspiele für Bayer 04, erzielte fünf Treffer und bereitete vier weitere vor. Künftig spielt Jedvaj bei Lokomotive Moskau unter dem serbischen Trainer Marko Nikolic. Als "Head of Sports and Development" agiert beim Tabellen-Dritten der abgelaufenen Saison seit Anfang des Monats der ehemalige Bundesliga-Trainer und -Sportdirektor Ralf Rangnick.