Bayer Leverkusen holt Medienberichten zufolge den Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka zurück in die Fußball-Bundesliga. Der 30-Jährige hat nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeigers am Donnerstag seinen Medizincheck in Leverkusen absolviert. Bayer und Xhaka sollen sich seit Wochen einig sein, allerdings suchte sein bisheriger Klub FC Arsenal vor der Freigabe erst Ersatz. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge zwischen 15 und 25 Millionen Euro liegen. Am Mittwoch hatten die Leverkusener die Verpflichtung von Nationalspieler Jonas Hofmann, 30, von Borussia Mönchengladbach verkündet. Für den rheinischen Nachbarn aus Gladbach spielte auch Xhaka von 2012 bis 2016 in der Bundesliga. Danach wechselte er für 45 Millionen Euro zu Arsenal, wo er fast immer Stammspieler und zwischenzeitlich auch Kapitän war. Für die Schweiz kam der Führungsspieler im zentralen Mittelfeld bei je zwei Welt- und Europameisterschaften zum Einsatz.