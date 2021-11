Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Als Bayer 04 im Sommer seinem Publikum den neuen Trainer Gerardo Seoane vorstellte, konnte mancher Zeuge den Eindruck gewinnen, der Verein habe statt eines schweizerischen Fußball-Lehrers einen Vertreter der schweizerischen Nationalbank engagiert. Seoane dosierte seine Auskünfte so sparsam, als ob er einen Bankenplatz samt dem zugehörigen Bankgeheimnis zu hüten hätte. Befragt nach seinen Wünschen bei den Transferaktivitäten des Klubs antwortete er: "Was ich sagen kann, ist, dass wir immer Ausschau nach Verstärkungen halten."

Auch drei Monate später hat sich Seoane nicht plötzlich als Entertainer profiliert. Korrektheit und Seriosität prägen sein öffentliches Auftreten, und nach wie vor gibt es niemanden in der Bundesliga, der das Haar so akkurat scheitelt wie der 42 Jahre alte Schweizer aus Luzern am Vierwaldstädter See. Landsleute behaupten allerdings, dass Seoane sehr wohl Temperament und Impulsivität in sich trägt, und vielleicht ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, dass er diese bisher gut verborgenen Eigenheiten auch in Leverkusen zum Vorschein bringt.

Kaum drei Wochen nachdem Koryphäen wie Lothar Matthäus Bayer 04 zum Herausforderer des FC Bayern ernannt haben, ist die Mannschaft in eine Misserfolgsphase geraten, die auf den ersten Blick verdächtige Züge einer Wiederholungssendung aufweist. Und zwar einer Wiederholung, die wie "Stirb langsam" mindestens einmal im Jahr ins Fernsehprogramm kommt und allmählich ermattende Wirkung zeigt. Es ist der Bayer-Leverkusen-Blues, kein Lied mit Rhythmus, sondern ein Trott, der zuletzt auch Seoanes charismatischen Vorgänger Peter Bosz (jetzt Olympique Lyon) ereilt hat, nachdem er bereits als Therapeut der Werksklub-Krankheit gefeiert worden war. Dass jeweils eine besonders schmerzhafte Niederlage gegen die Bayern den Anfangspunkt bildete, kann ein Symptom sein, muss es aber nicht.

Nach dem 1:5 gegen die Münchner folgten vier Spiele ohne Sieg, inklusive Pokal-Aus gegen den Karlsruher SC und eines 2:2 beim Derby in Köln, das wegen vieler verschwendeter Möglichkeiten einer Niederlage glich. Die fünfte Partie folgt sofort, am Donnerstagabend in der Europa-League gegen Betis Sevilla. Trotz der zuletzt trüben Bilanz und zunehmender Besetzungsprobleme wegen etlicher verletzter Spieler heißt Gerardo Seoane den Stress der nächsten englische Woche willkommen: Ein Spieltag, sagte er am Mittwoch, sei für ihn immer "der beste Tag der Woche. Wir sind Wettkampftypen", schloss er von sich auf den ganzen Klub, "dafür leben wir".

Wer von der Existenz eines ortsspezifischen Bequemlichkeitsfaktors redet, erregt den Zorn von Sportchef Rudi Völler

Tatsächlich ist das Spiel gegen den Tabellenfünften der Primera Divisíon für Bayer 04 und seinen immer noch recht neuen Trainer eine Chance, um das übliche Gerede zu verscheuchen. Es ist das Glück von Bayer 04, in der Bayer AG einen großzügigen Förderer und Finanzier hinter sich zu wissen, im Preis inbegriffen ist aber auch das Image, dass die Spieler an diesem Ort nicht immer so hart um Sein oder Nicht-Sein ringen wie an klassischen Schauplätzen der Liga.

Diesem Thema begegnet irgendwann jeder Trainer, Seoane lässt sich bisher nicht anmerken, dass er davon schon gehört hat. Womöglich ist das clever von ihm: Es handelt sich um ein Leverkusener Tabuthema, es ist für Trainer nicht ungefährlich, darüber zu sprechen. Bestätigen sie die Existenz eines ortsspezifischen Bequemlichkeitsfaktors, erregen sie den Zorn von Sportchef Rudi Völler, der von einem solchen Syndrom nichts hören möchte. Ignorieren sie die Möglichkeit des Problems, ist ihre Fehleranalyse womöglich unvollständig.

Derzeit achtet Seoane lieber darauf, die Gemeinsamkeiten mit seinen Vorgesetzten zu betonen. Nachdem ihm in einem Medium schon nachgesagt wurde, er habe den Mangel an gestandenen Spielern in seinem Kader moniert, versicherte er am Mittwoch beinahe eilig, er sei mit der Auswahl seiner Spieler außerordentlich zufrieden. "Es ist ein guter, breiter Kader mit spannenden Spielern und Spielern mit Erfahrung", sagte der Trainer. Auch die betriebsinterne Solidarität lobte er auffallend: "Das spüre ich, dass wir in diesem Verein zusammenhalten und in die gleiche Richtung gehen."

An Seoanes persönlichen Ambitionen ist dabei nicht zu zweifeln, sein spezieller Ehrgeiz ist ihm anzumerken und wird auch aus Schweizer Quellen bestätigt, wo er nach einem halben Jahr beim FC Luzern den Meister Young Boys Bern übernahm, um ihm dann zu weiteren drei Titelgewinnen zu verhelfen. Als er in Luzern den Job des entlassenen Markus Babbel übernahm, wagte er ein Bekenntnis: "Ich atme 24 Stunden Fußball." Kein schlechtes Werbe-Motto. Die Leverkusener Marketing-Abteilung könnte sich daran ein Beispiel nehmen.