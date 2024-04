Bayer Leverkusen:Der Manager, der ein gefeiertes Ensemble zusammengestellt hat

Von Sebastian Fischer

In der erstaunlichen Geschichte, wie Bayer Leverkusen vom vermeintlich ewigen Zweiten des deutschen Fußballs zum gefeierten Meister wurde, wimmelt es in den Hauptrollen nur so von zentralen Mittelfeldspielern oder solchen, die es mal waren. Trainer Xabi Alonso war einst Weltklasse als sogenannter "Sechser". In der Mitte des Leverkusener Spiels sind Granit Xhaka und Florian Wirtz die wichtigsten Akteure. Und dann gibt es noch den, der das ganze Ensemble zusammengestellt hat: Simon Rolfes, 42 Jahre alt, 26-maliger Nationalspieler für Deutschland, der Manager.