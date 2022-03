Bayer 04 Leverkusen muss bis zur kommenden Saison auf Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong verzichten. Der 21-Jährige zog sich einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zu, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Der Niederländer muss operiert werden und fällt für die restliche Saison aus. Frimpong zählte bei Leverkusen in der aktuellen Saison zu den großen Leistungsträgern und bestritt von 26 Bundesliga-Partien in dieser Spielzeit 25 von Beginn an. Er hatte sich wie Nationalspieler Florian Wirtz bei der 0:1-Niederlage seines Klubs am Sonntag im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln verletzt. Wirtz fällt mit einem Kreuzbandriss ebenfalls monatelang aus. Der 18-Jährige hofft aber, an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am Ende des Jahres teilnehmen zu können. "Natürlich spielt das Thema in seinem Kopf eine Rolle", sagte sein Vater und Berater Hans Wirtz der Bild.