Xabi Alonso leitet als Trainer einen designierten neuen deutschen Meister an, dessen Auftritt in allen Belangen tadel- und makellos ist.

Kommentar von Philipp Selldorf

Keine drei Minuten brauchten sie, um in der Schlussphase den 0:1-Rückstand zur 2:1-Führung zu drehen. Entschlossenheit, Spielvermögen und die Präsenz des Torjägers bahnten ein weiteres Mal den Weg zu drei Punkten, die in der Liga nun endgültig den Platz an der Sonne verheißen - während zugleich die Serie der Spiele ohne Niederlage sagenhafte Ausmaße annimmt. Und schon am Mittwochabend werden die Unersättlichen das nächste große Ziel in Angriff nehmen. Motto, frei nach dem französischen Klassiker mit Brigitte Bardot: Und ewig lockt das Pokalfinale.