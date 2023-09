Kann Bayer Leverkusen dem FC Bayern den Titel streitig machen? Vor dem Spitzenspiel in München gibt Sportchef Simon Rolfes Einblicke in einen spektakulären Transfersommer - und verrät, wie er Xabi Alonso zur Vertragsverlängerung bewogen hat.

Interview von Milan Pavlovic und Philipp Selldorf, Leverkusen

Zehn Jahre lang, von 2005 bis 2015, hat Simon Rolfes für Bayer Leverkusen gespielt, davon sieben Jahre als Kapitän. Nun hat für den 41-Jährigen seine zweite Saison als Geschäftsführer Sport des Werksklubs begonnen - und siehe da: In das Bundesliga-Spitzenspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/Dazn) beim FC Bayern geht Leverkusen als Tabellenerster, die Münchner liegen punktgleich auf Rang zwei. Wird sich daraus womöglich ein spannender Zweikampf um den Titel entwickeln? In jedem Fall hat der ehemalige Nationalspieler Rolfes zusammen mit dem spanischen Trainer Xabi Alonso in Leverkusen einen hochspannenden Kader gebaut. Ein Gespräch über Schlüsseltransfers, Millionen aus London - und einen Trumpf, der bei Bayer gerade manches leichter macht.