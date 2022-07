Bayer Leverkusen hat sich in der aktuellen Transferphase eigentlich nochmals verstärkt - und startet nun mit einer Enttäuschung in die Saison.

Von Felix Haselsteiner

Gerade einmal zwei Minuten dauerte es am Samstagnachmittag, dann war es schon vorbei mit der Leverkusener Bequemlichkeit. Von einer "Luxussituation" hatte Trainer Gerardo Seoane vor der ersten Pokalrunde gesprochen, und bei der aktuellen Transferperiode ohne Abgänge ließe sich das Wort gut und gerne auf die gesamte Leverkusener Mannschaft übertragen. Er meinte allerdings speziell die Defensive: Angesichts der Tatsache, dass Odilon Koussounou und Edmond Tapsoba zuletzt "so gut" in der Innenverteidigung zusammengespielt hatten, nahm Nationalspieler Jonathan Tah im Elversberger Stadion an der Kaiserlinde auf der Bank Platz.

Leverkusen spielt Champions League und gilt zumindest bei manch großen Optimisten als Meisterschaftskandidat in der Bundesliga. Die SV Elversberg ist gerade aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen. Die Chancen standen daher gar nicht nicht mal schlecht, dass die Bayer-Innenverteidigung nicht im Zentrum des Spiels stehen würde. Doch die erste Pokalrunde straft Favoriten, die vor Spielen von Luxus reden, gerne Lügen. Und so verlor Seoanes Mannschaft mit 3:4 in Elversberg. Es war ein überaus verdientes Ergebnis für den Drittligisten und eines, das zumindest ein paar Fragen zur Leverkusener Defensive aufwirft.

Nach nicht einmal 100 Sekunden konnte Mittelfeldspieler Jannik Rochelt mit einer beachtlichen Leichtigkeit durch die Viererkette spazieren und zu einem frühen 1:0 ins rechte untere Eck abschließen. Der frühe Führungstreffer für die SV schien selbst die elf Elversberger auf dem Feld etwas zu überraschen, zumindest antwortete Leverkusen schon drei Minuten später, als Torwart Nicolas Kristof einen zentralen Schuss von Adam Hlozek nicht abwehren konnte. Der neue tschechische Stürmer gilt als ein Beleg dafür, dass sich Leverkusen im Vergleich zur vergangenen Saison personell verbessert hat. Aber Elversberg fand seine Courage schnell wieder: Stürmer Kevin Koffi erzielte in der 17. Minute per Elfmeter das 2:1, zuvor hatte Charles Aranguiz im Strafraum robust gefoult.

Der Chilene brachte Bayer dafür erneut zurück ins Spiel und erzielte in der 30. Minute den Ausgleich zum 2:2. Doch gerade als es so schien, als würde Leverkusen die Favoritenrolle doch noch annehmen (Stürmer Patrik Schick scheiterte am Innenpfosten), ließ sich die Defensive des Bundesligisten wieder auf banale Art und Weise ausspielen: Ein Steilpass auf Koffi reichte aus, der legte den Ball zu Luca Schnellbacher quer und schon führte Elversberg wieder. "Das war von Anfang an eine Katastrophe", lautete das Fazit von Robert Andrich zum Spiel.

Die Saarländer spielten auch in der zweiten Halbzeit mutigen und für einen Drittligisten in der ersten Pokalrunde spielerisch starken Fußball. Doch zunächst einmal traf auf der anderen Seite Schick nach 59 Minuten aus der Abseitsposition. Aber schon wenig später düpierte Elversberg die Bayer-Innenverteidigung auch noch per Flanke: Kapitän Kevin Conrad stieg höher als das Luxus-Duo Tapsoba und Koussounou und erzielte in der 74. Minute das 4:2. "Mit so vielen Gegentoren schaffst du nix", sagte Torwart Lukas Hradecky. "Das sah schrecklich aus."

In der Schlussviertelstunde hallte daher ein "Oh, wie ist das schön"-Gesang durch das Elversberger Stadion, das eine charmante Kulisse für eine Pokal-Überraschung bietet. Elversberg mag in der Region nicht die Tradition des 1. FC Saarbrücken oder des FC 08 Homburg haben und geriet vor Kurzem in die nationalen Schlagzeilen, weil sich beim Drittliga-Aufstieg eine Art Mini-Gijon abspielte. Aber das Team bleibt seinem Ruf als unangenehme Pokalmannschaft treu: Vor zwei Jahren schied St. Pauli im Saarland aus, im vergangenen Jahr brauchte der 1. FSV Mainz 05 zehn Elfmeter nach 120 Minuten, um weiterzukommen.

Leverkusen - und das dürfte für die Rheinländer eine alarmierende Nachricht sein - war trotz des 3:4-Anschlusstreffers in der 89. Minute durch Schick ein gutes Stück davon entfernt, in eine solche Verlängerung zu kommen. Ein ums andere Mal wirkte die Defensive unsicher, der viel gelobte, weil wenig veränderte Kader der vergangenen Saison tat sich mit Elversberg aber auch sonst spielerisch schwer. "Wir sind enttäuscht über das Resultat und die gesamte Leistung. Wir haben nicht gut gespielt - weder offensiv noch defensiv. Die Leistung war heute in allen Belangen ungenügend", sagte Seoane nach dem Spiel.

Vor dem Duell mit Borussia Dortmund am kommenden Samstag sind vor allem einige an den Trainer zu richtende Fragen offen, auch wenn der Leverkusener Luxus womöglich zumindest schon mal eine Antwort bereithält: den Abwehrchef der vergangenen Saison, Jonathan Tah.