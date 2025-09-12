Kasper Hjulmand reckte beide Fäuste in den Himmel und brüllte seine Freude heraus, auch Simon Rolfes machte einen Jubelsprung: Bayer Leverkusen hat beim Debüt seines neuen Trainers die Bayern-Jäger von Eintracht Frankfurt ausgebremst. Beim 3:1 (2:0) gegen ihren Lieblingsgast traf die Werkself am Ende sogar in doppelter Unterzahl und fand nach turbulenten Tagen wieder in die Spur. „Drei Punkte – ich bin sehr froh“, sagte Hjulmand. Es sei ein Abend gewesen, an dem sehr viel passiert sei. Bayer-Torschütze Patrik Schick berichtete: „Wir haben eine klare Aufgabe bekommen, was wir auf dem Platz machen sollen – nichts Kompliziertes.“ Genau das hätten sie auch gemacht. „Dieser Sieg hilft uns sehr viel“, betonte Schick beim Sender Sky.

Ein Eigentor von Frankfurts Torhüter Michael Zetterer (10.) nach einem Freistoß von Alejandro Grimaldo, ein Treffer von Patrik Schick (45.+4, Foulelfmeter) und ein weiterer Freistoß von Grimaldo (90.+8) bescherten Bayer den ersten Saisonsieg. Daran änderten auch der Anschluss durch Can Uzun (52.) sowie die gelb-roten Karten gegen Bayer-Kapitän Robert Andrich (59.) und Debütant Equi Fernández (90.+2) nichts. „Wir haben Leverkusen fast ein bisschen eingeladen“, sagte Frankfurts Kapitän Robin Koch: „Mit dem Ball ist uns zu wenig eingefallen.“ Und Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche bilanzierte: „Leider haben wir heute genau das gemacht, was Leverkusen wollte.“

In einer phasenweise mitreißenden Partie stellte die Werkself, die zu Beginn überzeugte und sich mit einem Spieler weniger dann aber über die Zeit rettete, erneut ihren Status als Angstgegner der Hessen unter Beweis. Seit Dezember 2013 haben die Leverkusener nicht mehr in der BayArena gegen Frankfurt verloren. Die SGE verpasste durch die erste Pleite den Sprung an die Spitze.

Alle Augen waren zunächst auf Hjulmand gerichtet. Der Däne versprach, alles zu tun, um Bayer wieder „erfolgreich“ zu machen. „Wir wissen zwar nicht, wann, aber es wird hoffentlich plötzlich explodieren“, sagte Hjulmand. Der bislang enttäuschende Double-Gewinner von 2024 lieferte zu Beginn einen Vorgeschmack auf das, was sich die Bosse um Simon Rolfes dauerhaft erhoffen.

Bayer zeigt eine gänzlich andere Körpersprache als unter dem nach zwei Ligaspielen entlassenen Erik ten Hag

Die Werkself, in der der Ex-Madrilene Lucas Vázquez sein Debüt feierte, erwischte einen Traumstart. Früh flog einer der gefürchteten Freistöße von Grimaldo an den Pfosten, dann an Zetterers Rücken und von dort ins Tor. Hjulmand ließ an der Seitenlinie die Jubelfäuste fliegen. Bayer zeigte eine gänzlich andere Körpersprache als noch unter dem nach zwei Ligaspielen entlassenen Erik ten Hag. Folglich kamen die Rheinländer durch Nathan Tella, Jarell Quansah und Schick zu weiteren Möglichkeiten.

Mit ihrem schnellen Umschaltspiel bereitete Bayer den Hessen mächtig Probleme. Die hochgelobte SGE-Offensive blieb blass, einzig der genesene Jonathan Burkardt (37.) sorgte einmal für Gefahr. Vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann verursachte Nationalspieler Robin Koch dazu einen unnötigen Strafstoß, gegen Tella ließ er den Fuß stehen. Schick verwandelte sicher.

Eine Reaktion der Eintracht folgte erst nach der Pause. Uzun verkürzte aus dem Gewühl heraus per Direktabnahme, hatte dabei aber Glück, dass Bayer-Zugang Loïc Badé den Ball unglücklich abfälschte. Bayer wackelte phasenweise gegen deutlich schwungvollere Frankfurter – vor allem, nachdem Andrich aufgrund eines riskanten Einsteigens vom Feld geflogen war.

Der Lattentreffer von Neu-Nationalspieler Nnamdi Collins (61.) leitete eine hitzige Schlussphase ein. Hjulmand versuchte immer wieder, sein Team nach vorne zu treiben. Doch Bayer kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus, der Druck der Eintracht war zu groß. Trotz doppelter Überzahl gelang Frankfurt aber auch in den letzten fünf Minuten kein Tor mehr, stattdessen erhöhte Leverkusen sogar.