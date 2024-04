Von Philipp Schneider

Für all jene Fernsehzuschauer, die sich am Mittwochabend erst zu einer Uhrzeit in das DFB-Pokal-Halbfinale zugeschaltet hatten, zu der für gewöhnlich Markus Lanz auf Sendung geht - also zu spät -, war nicht einfach zu erkennen, wer überhaupt gewonnen hatte. Auf einer Seite der Leverkusener Arena hatte die Mannschaft des Erstligisten Stellung bezogen, um sich von der Anhängerschaft besingen und hochleben zu lassen. Gleich gegenüber feierten die Spieler des Zweitligisten aus Düsseldorf eine Gegenparty vor ihren wilden Fans, die sich in einer engen Kurve stapelten. In beiden Ecken der Arena flogen Raketen in den Himmel und brannten andere Feuerspiele; wer also wissen wollte, wer dieses Halbfinale gewonnen hatte, der musste den Augen entsagen und seinen Ohren vertrauen.