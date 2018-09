15. September 2018, 13:33 Uhr Bayer 04 Leverkusen Das Arbeiter-Dilemma

Bei Bayer 04 Leverkusen haben sich zum Saisonstart Merkmale der verkorksten Schlussphase der alten Saison wieder gezeigt. Gegen den FC Bayern (15.30 Uhr) soll sich das ändern.

Das alte Problem in diesem Verein ist: Wie vermittelt man den angenehm versorgten Bayer-Profis Leistungsdruck?

Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Bevor er am Samstagnachmittag mit seiner Mannschaft beim FC Bayern München vorbeischaut, muss sich Heiko Herrlich über Mangel an weltweiter Unterstützung nicht beklagen. Der Trainer von Bayer Leverkusen erhält Zuspruch aus allen Richtungen: Im eigenen Lager setzte sich Sportchef Rudi Völler für ihn ein, aus dem gegnerischen Lager widmete ihm Bayern-Trainer Niko Kovac solidarische Grüße, und stellvertretend für den Rest der Szene ist ihm der Wolfsburger Kollege Bruno Labbadia beigesprungen. Sämtliche Fürsprecher beklagten anhand von Herrlichs Situation den Sittenverfall im Fußball: Völler schimpfte über eine "Hysterie, die nicht zu ertragen ist", Kovac empörte sich über ein "Ding der Unmöglichkeit", Labbadia nannte es "unsäglich, was in der Öffentlichkeit schon wieder mit dem einen oder anderen Trainer passiert".

Aber was ist eigentlich passiert? Und hat Heiko Herrlich überhaupt um Hilfe gebeten? Darauf lässt sich kurz und bündig antworten. A: Nichts. B: Nein. Es gab nach den Niederlagen in Mönchengladbach und daheim gegen Wolfsburg ein paar Presseartikel, die den Fortgang von Herrlichs Tätigkeit beim rheinischen Industrieklub anzweifelten. Von einem öffentlichen Prozess kann allerdings keine Rede sein. Herrlich fand die Berichterstattung "überraschend", hieß sie aber in einem Akt von Selbstlosigkeit willkommen: "Ich bin froh, dass ich's abgekriegt habe und nicht die Spieler."

Womöglich sollte sich der 46-Jährige dennoch ein paar Gedanken machen über seine Stellung in Leverkusen, denn die Männer, die sich ungefragt auf seine Seite schlugen, mögen ein wenig überempfindlich reagiert haben, sie vereinen aber auch circa 100 Jahre praktizierte Bundesligaerfahrung. Ihre Sensoren sind sensibel.

Tatsächlich bezieht sich das Raunen über Herrlichs Trainerarbeit nicht bloß auf den isolierten Anlass des missglückten Saisonstarts, vielmehr werden die beiden Niederlagen als Fortsetzungsgeschichten verstanden. Bayer 04 schloss zwar im Mai auf Rang fünf und somit sieben Plätze besser als im Vorjahr ab. Es handelte sich aber um einen fragwürdigen Fortschritt, gemäß dem Saisonverlauf fand mancher Klub-Offizielle Platz fünf mindestens einen Platz zu schlecht. Im finalen Saisonviertel boten Herrlichs Spieler kaum noch Mittelmaß, es sah aus, als hätten sie ihre sichere Champions-League-Zukunft regelrecht weggeworfen, der Einzug in die Europa League stellte einen schalen Trost dar. Merkmale dieser verkorksten Schlussphase wiederholen sich nun. Dass auch Rudi Völler das erkannt hat, das beweist die unzeitgemäße Heftigkeit seines Protestes.

Der langjährige Sportchef ist grundsätzlich kein Freund von Trainerwechseln: Erstens entstehen ihm daraus Unannehmlichkeiten, weshalb das Festhalten am Trainer die bequemste Lösung ist. Zweitens will er sich auf gar keinen Fall von den Medien und anderen äußeren Einflüssen treiben lassen. Im Fall von Herrlichs Vorgänger Roger Schmidt hatte diese Herangehensweise zwei gegensätzliche Effekte: Einerseits sorgte Völler dafür, dass Schmidt trotz bedrohlicher Phasen lang genug im Job bleiben konnte, um Bayer zweimal in die Champions League zu führen. Andererseits ließ er Schmidt im dritten Jahr so lange gewähren, bis dessen Regierung - manche Spieler sagten auch: Regime - ins Desaster mündete.

Herrlich fordert "absolute Geilheit"

Die Folgen von Schmidts Radikalität im Guten wie im Schlechten vermochte Herrlich mit seiner moralischen Ansprache und seiner verbindenden Art zu kurieren, er stellte das verloren gegangene Kollektiv wieder her. Jetzt lautet sein Auftrag, die Mannschaft zu verbessern, indem er die einzelnen Akteure besser macht. Speziell bei Bayer hat er dazu ausreichend Gelegenheit, der Kader offeriert viel Raum zur Weiterentwicklung: Im Blick sind unter anderen aktuelle und ehemalige DFB-Spieler wie Julian Brandt, Jonathan Tah, Kevin Volland und Kai Havertz sowie ausländische Stars mit Anlagepotenzial wie Wendell, Paulinho, Panagiotis Retsos und Leon Bailey.

Herrlich hat mitbekommen, dass seine Mannschaft hoch taxiert wird ("wir waren ja schon Nummer Zwei in Deutschland, bevor die Saison begonnen hat"), und er weiß auch, dass es bei Bayer 04 nicht nur den Schutzmann Völler gibt. So hat der sehr einflussreiche Vorsitzende des aufsichtführenden Gesellschafterausschusses, Werner Wenning, 71, Herrlich namentlich zum Verantwortlichen erklärt, als er neulich die Qualifikation für die Champions League zur Pflicht erhob. Wenning, vormals Vorstandschef der Bayer AG, ist es leid, dass der fußballspielenden Konzerntochter immer wieder das Image der tüchtigen, aber genügsamen grauen Küchenmaus zugesprochen wird. Den sportlichen Leitern Völler und Jonas Boldt hat er geraten, sie sollten Leistung einfordern und dürften das gern auch öffentlich machen. Das alte Problem in diesem von Publikumsemotionen nicht übermächtig belasteten Verein: Wie vermittelt man den angenehm versorgten Bayer-Profis Leistungsdruck?

Die Kollegen müssten lernen, dass Fußball "in erster Linie harte Arbeit" sei, hat der Kapitän Lars Bender vor ein paar Tagen den zur Sorglosigkeit neigenden Mitspielern zugerufen. Den großen Kämpfer Bender gibt es bei Bayer zwar in der Zwillingsausfertigung (auch Bruder Sven wird in München spielen), aber Herrlich hörte sich am Freitag an, als ob er sich mindestens Vierlinge wünschen würde. Woran er bei seiner Mannschaft am meisten arbeiten müsse? "Mentalität, Wille und absolute Geilheit, Spiele zu gewinnen und das Bestmögliche rauszuholen." Ein Auftrag, der schon manchen seiner Vorgänger verzweifeln ließ.