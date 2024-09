Trotz spielerischer Glanzmomente endet gegen RB Leipzig die Leverkusener Serie von 35 Ligaspielen ohne Niederlage. Denn in der Defensive des Meisters schleicht sich profane Pflichtvergessenheit ein.

Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Der 18. Eckball, die Partie war da längst ins Stadium der Überlänge eingetreten – es war also jetzt an der Zeit für Alejandro Grimaldo, das Übliche zu tun und den Ball zum Ausgleich zu servieren. Bayer Leverkusen hatte bis Samstagabend um halb neun über deutsche Grenzen hinaus den Ruf erworben, noch jedes Mal rechtzeitig die Abfahrt von der sogenannten Verliererstraße zu finden, vermutlich sogar durch Anwendung von schwarzer Magie. Unbestreitbarer Beweis: 13 Mal gelangen dem Meister und Pokalsieger der Vorsaison entscheidende Tore in der Nachspielzeit. Nicht zwölf oder 14 Mal, sondern 13 Mal.