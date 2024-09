Der 18. Eckball, die Partie war da längst ins Stadium der Überlänge eingetreten – es war also jetzt an der Zeit für Alejandro Grimaldo, das Übliche zu tun und den Ball zum Ausgleich zu servieren. Bayer Leverkusen hatte bis Samstagabend um halb neun über deutsche Grenzen hinaus den Ruf erworben, noch jedes Mal rechtzeitig die Abfahrt von der sogenannten Verliererstraße zu finden, vermutlich sogar durch Anwendung von schwarzer Magie. Unbestreitbarer Beweis: 13 Mal gelangen dem Meister und Pokalsieger der Vorsaison entscheidende Tore in der Nachspielzeit. Nicht zwölf oder 14 Mal, sondern 13 Mal.

Doch diesmal war nicht zu spüren, dass sich das Publikum in der BayArena zum Jubel bereitmachte. Die sportlichen Indizien sprachen dagegen. Die Leverkusener schafften es gegen RB Leipzig nicht, den unwiderstehlichen Angriffsdruck aufzubauen, der die Gegner in der vorigen Saison permanent aus der Fassung gebracht hatte. Und so flog nun Grimaldos letzter Eckstoß zwar mitten hinein in den dicht bevölkerten Strafraum, aber im nächsten Moment auch gleich wieder heraus. Ein paar Sekunden später beendete Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck die Partie, und Leipzig bejubelte im Topspiel ein 3:2 beim deutschen Meister, der nach 35 Ligaspielen seit Mai 2023 ohne Niederlage erstmals wieder verloren hatte.

RB-Trainer Rose fliegt vom Platz, feiert auf der Tribüne – und erstattet Selbstanzeige

RB-Trainer Marco Rose erlebte das aufreibende Geschehen auf der Tribüne – er hatte zwei Mal zu oft Einspruch eingelegt und dafür früh am Abend die gelb-rote Karte eingefangen. Den bösen Drachen Bayer 04 bezwang an seiner Stelle Assistenzcoach Alexander Zickler. Rose beschwerte sich dann auch gar nicht, dass ihm Jöllenbeck den Spaß genommen hatte: „Das Ding heute geht komplett auf mich, der Schiedsrichter hat richtig reagiert“, sagte er – und nahm neben seiner Sperre einen makellosen Sechs-Punkte-Start mit nach Hause.

Nervenzusammenbrüche und andere Verzweiflungstaten über den Verlust des Nimbus der Unbesiegbarkeit waren weder beim Leverkusener Personal noch bei der verwöhnten Anhängerschaft zu beobachten. Die Mannschaft holte sich den auch nicht unverdienten Applaus der Fankurve ab und verschwand etwas zeitiger in der Umkleide als üblich. Trainer Xabi Alonso ließ zwar Enttäuschung erkennen, aber auch die Neugier des Forschers, der auf eine spannende Entdeckung hofft. „Für mich ist interessant, wie die Mannschaft damit umgeht“, sagte er. Es klang, als wäre er beinahe erleichtert, dass der Nebenschauplatz geschlossen ist. „Es war wirklich eine lange Serie, aber jetzt ist es vorbei, es gibt keinen Rekord mehr“, sprach er und lächelte keineswegs gezwungen.

Dieser Abend bestätigte, was den deutschen Meister betrifft, einerseits dessen Kraft und spielerische Herrlichkeit – und offenbarte andererseits die Gefahren, die in der Saison nach dem sagenhaften Siegeszug mit Titelglück drohen. Die erste Halbzeit gegen RB bestritt Bayer Leverkusen mit allen Zutaten, die das Team groß gemacht hatten. „Wir hatten uns viel vorgenommen, aber haben schnell gemerkt, dass das nicht einfach wird“, sagte Marco Rose. Leverkusen baute mit ungeheurer Dynamik einen Angriffsdruck auf, der RB immer wieder nahezu vollzählig in den eigenen Strafraum zwang.

Die exaltierte Spielbegeisterung der Hausherren geriet allerdings auch für einen Moment außer Kontrolle, als Victor Boniface mitten im dichten Strafraumtreiben einen spektakulären Fallrückzieher startete, bei dem er weniger den Ball als den Kopf von Leipzigs Amadou Haidara traf. Der Schlag geriet zum Knockout, Haidara blieb regungslos liegen, das Stadion verstummt abrupt. Der RB-Mittelfeldspieler kam nach ein paar Minuten wieder auf die Beine, musste aber das Feld verlassen. „Der Doktor sagte, Amadou habe ein paar Probleme mit dem Datum und dem Spielstand“, berichtete Rose später. Haidara soll nun gründlich untersucht werden. Der übereifrige Boniface kam mit der gelben Karte davon, Tatvorwurf: gefährliches Spiel.

Mit dieser Formel wäre auch der Auftritt der Leverkusener angemessen beschrieben. Bayer erspielte sich nahezu meisterlich eine 2:0-Führung durch Tore von Jeremie Frimpong (39.) und Grimaldo (45.), doch als Kevin Kampl kurz vor der Pause frei wie ein Vogel im Strafraum auftauchen durfte und das Anschlusstor köpfelte, offenbarte sich nicht zum ersten Mal Sorglosigkeit und Pflichtvergessenheit in den Leverkusener Reihen. Selbst der eigentlich gewissenhafte Stratege Granit Xhaka und sein neuer Nebenmann Aleix Garcia ließen es auffallend an defensiver Disziplin fehlen. Bei Lois Opendas Wendetreffern zum 2:2 und 3:2 durfte sich RB an Freiräumen erfreuen, auf denen auch texanische Rinderherden ihren Platz gehabt hätten. „Wir haben sehr große Fehler nach dem 2:0 gemacht“, stellte Alonso fest, doch sein Tadel fiel insgesamt milde aus.

Wo hätte er anfangen sollen? Im Ballbesitz übertrieben es Florian Wirtz und seine Nebenleute regelmäßig mit der Neigung zum schicken Steckpass und zum Kunststück, im Verteidigungsfall fehlte es an der Bereitschaft zur profanen Arbeit. Den Verdacht der Arroganz gegen sein Team wies Alonso zurück, das sei „so nicht richtig“, erwiderte er: „Aber man muss immer bereit sein zu verteidigen. Es braucht diesen Kompromiss, dass wir das alle zusammen tun.“

Der Bayer-Coach hat als Fußballer wohl genügend große Trophäen gesammelt, um die innere Verfassung seiner Spieler einzuordnen. Die Hochspannung, die das Team auf allen Wegen durch das vorige Jahr begleitet hatte und es während der Rückrunde auf heiklen Alltagsmissionen in Augsburg, Heidenheim und Freiburg standesgemäß gewinnen ließ, muss offenbar erst wieder hergestellt werden. „Es ist ein Prozess – wir sind noch früh in der Saison“, sagte Xabi Alonso. Es klang so, als ob er sich auf die nächste Lektion seiner jungen Trainerlaufbahn freuen würde.