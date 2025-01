Von Philipp Selldorf

Eine ruhige Transferperiode hatten sie bei Bayer Leverkusen vorgesehen, doch eine Woche vor dem Schließen der Schranken an den internationalen Spielerbörsen ist der Durchgangsverkehr beim deutschen Meister auf einmal so lebhaft wie auf dem nahen Autobahnkreuz. Am Dienstag arbeiteten die Instanzen des Vereins an beiden Enden der Transportwege. Einerseits bemühte man sich darum, auf Leihbasis die Verpflichtungen des spanischen Verteidigers Mario Hermoso, 29 (AS Rom), und des argentinischen Angreifers Emiliano Buendía, 28 (Aston Villa), abzuschließen, die im weiteren Halbjahr die Verletzungslücken im Kader schließen sollen. Andererseits setzten sich die Verantwortlichen mit einem unmoralischen Angebot aus Saudi-Arabien für Mittelstürmer Victor Boniface auseinander.