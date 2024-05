Bayer Leverkusen gelingt als erstem Team in der Bundesliga-Geschichte eine Saison ohne Niederlage, auch weil die Elf von Xabi Alonso sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Nun stehen zwei Endspiele an - und die Chance auf einen europäischen Rekord.

Von Milan Pavlovic, Leverkusen

Zwei Schreckmomente gab es, wie so oft, wenn eine Party ausarten könnte. Zunächst überantwortete Lukas Hradecky die Meisterschale den Leverkusener Ultras, zwölf Kilo Silber waren jetzt in den Händen von unberechenbaren, in den Augen solider DFL-Anzugträger vielleicht sogar dubiosen Typen auf oder direkt hinter dem Zaun. "Da habe ich kurz Angst gehabt", gab der Torwart später zu. "Aber sie haben sie alle mit Respekt behandelt. Sie sind besser damit umgegangen als ich mit dem Ball."