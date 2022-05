Nach einer feucht-fröhlichen Kabinenparty machte sich Rudi Völler beseelt auf den Heimweg: "Das ist ein schöner Abschluss, natürlich auch für mich", sagte der scheidende Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, der bei den Feierlichkeiten nach dem Einzug in die Champions League die Tränen kaum zurückhalten konnte. Direkt nach dem 4:2 (1:2) bei der TSG Hoffenheim war Völler in den Innenraum geeilt, um Trainer Gerardo Seoane und die Spieler an seine Brust zu drücken. Völler wurde erst von den Fans gefeiert, dann rückte der Weltmeister von 1990 beim Gruppenbild in der Umkleide in den Mittelpunkt - und bekam die Spritzer aus zahlreichen Bierflaschen ab.

Leverkusen hat die Rückkehr in Europas Königsklasse vorzeitig fixiert: "Wir sind schon fest Dritter. Das ist aufgrund der schwierigen Saison mit vielen Verletzten ein großer Erfolg", jubelte Völler. Drei Jahre musste Leverkusen auf den Wiedereinzug in die Champions League warten, nun erreichte die Werkself ihr wichtigstes Saisonziel und die insgesamt 13. Teilnahme - auch dank der beiden überragenden Offensivspieler Patrik Schick und Moussa Diaby. "Ich bin unheimlich stolz auf die Jungs", sagte Seoane zu seiner Premierensaison, in der Bayer mit 78 Toren bereits vor der letzten Partie gegen Freiburg einen neuen Vereinsrekord erzielt hat.

Auch in Sinsheim waren wieder Schick und Diaby die Matchwinner. Der Tscheche Schick traf zweimal (34./76.) und ist mit 24 Saisontoren nur noch einen Treffer von Stefan Kießlings Klubbestmarke (2012/13) entfernt. Diaby traf zudem nach Vorarbeit Vorarbeit von Schick zum wichtigen 2:2 (73.). Ob beide aber weiter im Bayer-Trikot für Furore sorgen, ist offen. Seoane sprach das Thema direkt an: "Wir wissen, dass wir tolle Spieler haben, die irgendwann vielleicht den nächsten Schritt machen wollen. Aber mit der Champions League haben wir Argumente gesammelt, um die tolle Mannschaft zusammenzuhalten."