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MeinungBundesligaGute Nachricht für die Liga: Man muss gegen die Bayern gerade nicht verlieren

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Kommentar von Sebastian Fischer

Lesezeit: 2 Min.

Für die Bayern und Joshua Kimmich (links) läuft in der Bundesliga gerade nicht alles wunschgemäß.
Für die Bayern und Joshua Kimmich (links) läuft in der Bundesliga gerade nicht alles wunschgemäß.
Alexander Hassenstein/Getty Images

Drei Unentschieden, eine Botschaft: Es gibt verschiedene Strategien, um gegen den FC Bayern Punkte zu holen. Und jeder Gegner darf derzeit an seine Chance glauben.

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Diesmal hatte sich Nico Schlotterbeck eine wunderbare Vorlage ausnahmsweise selbst zugespielt, aber nicht mit seinem beneidenswert gefühlvollen linken Fuß, sondern mit einem Lob für den Gegner. Die aktuelle Mannschaft des FC Bayern sei die beste „seit zehn, fünfzehn Jahren“, hatte der Verteidiger von Borussia Dortmund vor dem Spiel gesagt. Nun, nach dem 2:2 in München, hätte er den Assist nur noch verwerten müssen.

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Borussia Dortmund
:Siehe da: ein Bayern-Konkurrent

Mutiger Fußball, weiter punktgleich mit dem FC Bayern: Der BVB wirkt beim 2:2 in München wie ein überraschend hoffnungsvoller Kandidat, um der Liga etwas Spannung zu bescheren.

SZ PlusVon Sebastian Fischer

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