Drei Unentschieden, eine Botschaft: Es gibt verschiedene Strategien, um gegen den FC Bayern Punkte zu holen. Und jeder Gegner darf derzeit an seine Chance glauben.

Diesmal hatte sich Nico Schlotterbeck eine wunderbare Vorlage ausnahmsweise selbst zugespielt, aber nicht mit seinem beneidenswert gefühlvollen linken Fuß, sondern mit einem Lob für den Gegner. Die aktuelle Mannschaft des FC Bayern sei die beste „seit zehn, fünfzehn Jahren“, hatte der Verteidiger von Borussia Dortmund vor dem Spiel gesagt. Nun, nach dem 2:2 in München, hätte er den Assist nur noch verwerten müssen.