Kommentar von Philipp Selldorf

Variabel, zweikampfstark, stellungssicher, stilbewusst, entschlossen, unanfechtbar: So hat sich der deutsche Meister Bayer Leverkusen in 51 Spielen der Saison präsentiert, und auch im 52. Einsatz des Fußballkalenderjahres am Mittwochabend kamen diese Eigenschaften zum Einsatz - allerdings auf der Gegenseite, und obendrein mit umwerfender Wirkung. Der Ansager im Aviva-Stadion in Dublin sprach es ohne emotionale Beteiligung aus: "Atalanta Bergamo: Tre. Bayer Leverkusen: Zero."