Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen ist mit einem überzeugenden Sieg in die Europa-League-Saison gestartet. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann gegen den schwedischen Meister und Pokalsieger BK Häcken 4:0 (2:0) und untermauerte damit seine Favoritenstellung in der Gruppe H. Nationalspieler Florian Wirtz (10.) und Amine Adli (16.) brachten den Halbfinalisten der Vorsaison früh auf die Siegerstraße, Victor Boniface (66.) und Jonas Hofmann (70.) schraubten das Ergebnis nach der Pause verdient in die Höhe.

Alonso rotierte im Vergleich zum 2:2 in München wie angekündigt kräftig durch, veränderte seine Startelf auf gleich fünf Positionen. Überraschend war der Wechsel im Tor: Zugang Matej Kovar ersetzte Kapitän Lukas Hradecky, Nationalspieler Jonathan Tah übernahm die Binde. Alonso sah in der Anfangsphase ein offensives Feuerwerk seiner Mannschaft. Adli, zweimal Nathan Tella und Alejandro Grimaldo hatten innerhalb der ersten sechs Minuten beste Gelegenheiten. Der fällige Führungstreffer gelang dann Wirtz, nach Steckpass von Boniface vollendete der Spielmacher mit einem feinen Heber.

Und das nächste Zaubertor folgte: Granit Xhaka überspielte mit seiner Chip-Flanke aus dem Halbfeld fast das gesamte Gästeteam, Adli schoss den Ball per Direktabnahme aus sechs Metern in den Winkel. Erst nach etwa 25 Minuten wurde die Auswahl aus dem Vorort von Göteborg etwas mutiger. Bayer schaltete im strömenden Regen einen Gang zurück, Kovar parierte zweimal glänzend (38./45.). Sein Team hatte auch Glück, als Bayern-Leihgabe Josip Stanisic sich von Amor Layouni abkochen ließ, den Stürmer foulte und es trotz VAR-Überprüfung keinen Elfmeter gab - eine Fehlentscheidung (60.). Dann zog Alonsos Elf wieder an, Boniface und der eingewechselte Hofmann machten alles klar.

Robin Koch beschert Frankfurt den Sieg

Eintracht Frankfurt hat sein nächstes Europa-Abenteuer in der Conference League indes mit einem 2:1 (1:1) gegen den FC Aberdeen eröffnet. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller tat sich schwer, ging zwar früh durch Omar Marmoushs Foulelfmeter (11.) in Führung, Aberdeen kam aber nur wenig später dank des Treffers von Dante Polvara (22.) zum Ausgleich - Ellyes Skhiri hatte den Ball vertändelt.

Frankfurt, zu Beginn noch druckvoll, fand nun keine Lösungen gegen die tief stehenden Schotten. Dazu verletzte sich Kapitän Sebastian Rode, der nach Erkrankung erst wieder zurückgekehrt war. Erst nach der Pause schlugen die Frankfurter aus dem deutlichen Plus an Ballbesitz Kapital. Nach einer Ecke drückte Robin Koch den Ball per Kopf ins Netz (61.). Wirklich souverän agierte Frankfurt auch danach nicht.