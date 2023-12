Von Philipp Selldorf

Steffen Baumgart war nicht an Bord, als der 1. FC Köln am Tag nach dem 0:2 beim 1. FC Union heim an den Rhein gereist ist. Er blieb in Berlin-Köpenick, wo die Familie immer noch ihr altes Domizil unterhält. Der verlängerte Aufenthalt in der Hauptstadt war schon vor dem Spiel vorgesehen, eine Änderung gab es jedoch für den zweiten Teil der Planungen: Die Fahrt in die Wahlheimat Köln am Freitag, zur Besprechung der sportlichen Lage vor der Winterpause, kann sich Baumgart nun sparen - Klub und Trainer brauchen nicht mehr zu bereden, wie es weitergehen soll im Abstiegskampf. Für Steffen Baumgart ist der Abstiegskampf beendet, er kann direkt in den traditionellen Skiurlaub in Österreich starten. Sein bis 2025 terminierter Vertrag mit dem 1. FC Köln ist am Donnerstag durch Aufhebung beiderseits zum Jahresende beendet worden.