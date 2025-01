Ganz am Ende wurde Steffen Baumgart noch gefragt, wie es ihm persönlich dabei ergangen sei, zurückzukehren auf die Bühne der Bundesliga . Der neue Trainer des 1. FC Union Berlin , zuletzt im Dezember 2023 als Coach des 1. FC Köln in der höchsten deutschen Spielklasse aktiv, lachte in sich hinein und hauchte ein gedämpftes „Wow“ ins Mikrofon. Doch schnell setzte er an zu einer Liebeserklärung an den Fußball im Allgemeinen und an seine Aufgabe als Trainer im Speziellen, und zwar unabhängig von der Spielklasse und mancher Beschwernisse, die diese Arbeit teils bereithält. „Aber ich liebe den Job, und ich glaube, das sieht man mir an“, sagte Baumgart.

Ob ihm das nach der 0:2 (0:1)-Niederlage beim 1. FC Heidenheim am Samstag samt Platzverweis und Sperre für seinen Linksverteidiger Tom Rothe in diesem Moment anzusehen war, sei dahingestellt. Seine Hymne auf den Fußball und sein Trainerdasein war aber auch insofern bemerkenswert, als Baumgart gerade genug Anlass hätte, an seiner Liebe zu zweifeln. Denn einen viel unglücklicheren Beginn einer neuen Amtszeit kann man sich kaum vorstellen. Es war ein Start mit vielen Hypotheken, und nach dem zehnten Pflichtspiel ohne Sieg befinden sich die Köpenicker nun sogar im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den Drittletzten Heidenheim auf dem Relegationsrang 16 beträgt noch drei Punkte, sofern der jüngste Punktabzug Bestand haben sollte. Bei Baumgarts Amtsantritt wenige Tage zuvor waren es noch sieben Zähler gewesen.

Am 2. Januar hatte der 53-Jährige seine Arbeit bei Union aufgenommen. Doch noch vor dem ersten Spiel in Heidenheim wurden aus den ohne Baumgart mühsam errungenen 17 Punkten vorläufig nur noch 16, weil das DFB-Sportgericht das 1:1 gegen Bochum vom 14. Dezember wegen eines Feuerzeugwurfs gegen den VfL-Torwart Patrick Drewes als 0:2 gewertet hatte. Die massive Kritik an diesem Urteil setzte sich zwei Tage später in Heidenheim fort. Unions Präsident Dirk Zingler bezeichnete die Wertung des Sportgerichts als „vollkommen an den Haaren herbeigezogen“, Bochum nutze das Fehlverhalten eines Fans, „um sich einen sportlichen Vorteil zu verschaffen. Das finde ich einen unfairen Skandal“. Zinglers Befund, das könne „nicht das richtige Urteil sein, weil es massiv in den Wettbewerb eingreift“, teilte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald, der im Abstiegskampf als unbeteiligter Dritter betroffen ist. Er könne „mit dem Urteil nichts anfangen“ und halte es für „falsch“, es sei „kein gutes Urteil für den Fußball“, sagte Sanwald. Union hat bereits Einspruch gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil angekündigt und will laut Zingler „durch alle Instanzen gehen“; Heidenheim behält sich rechtliche Schritte vor.

Heidenheims Winterzugang Krätzig erzielt sein erstes Bundesligator

Für Baumgart kam zu diesem Prolog bei seinem Debüt für Union in Heidenheim ein unglücklicher Spielverlauf hinzu. Überlegen hatten die Berliner begonnen und waren zu zwei Großchancen gekommen, darunter durch Jordans Drehschuss, den Torwart Kevin Müller an die Latte lenkte. Heidenheim nutzte dagegen seinen ersten Torschuss zur Führung durch Frans Krätzig, der nach einem Konter und Leonardo Scienzas Zuspiel mit der linken Innenseite direkt vollendete (17.). Zwanzig Minuten später erlaubte sich Rothe eine unsaubere Ballannahme und Notbremse gegen Sirlord Conteh, die zum Platzverweis und zur Sperre fürs Spiel am Mittwoch gegen Augsburg führte. Dennoch kam Union dem Ausgleich nahe. Erst spät nutzte der eingewechselte Adrian Beck einen Abpraller zum entscheidenden 2:0 (83.). Trotz der Niederlage „haben die Jungs viele Sachen gut gemacht“, sagte Baumgart und hob die Gegenwehr in Unterzahl hervor. Kapitän Christopher Trimmel erkannte inhaltlich ebenfalls Gründe zur Zuversicht. „Ich habe auch viel Positives gesehen“, befand er.

Über durchweg gelungene Debüts konnten sich nur die Heidenheimer freuen nach zuvor neun sieglosen Pflichtspielen. Besonders galt das für den 21 Jahre alten Krätzig, der sein erstes Bundesligator erzielt hatte. Nach dem enttäuschenden ersten Saisonteil beim VfB Stuttgart war der weitergezogene Leihspieler des FC Bayern nun eine tragende Säule des Erfolgs. „Ich freue mich, hier auflaufen und zeigen zu dürfen, was ich drauf habe“, sagte Krätzig, es habe sich „viel gelöst nach einer lehrreichen und schwierigen Zeit“. Trainer Frank Schmidt lobte den positiven Spirit des Zugangs und erinnerte auch an die wertvollen Beiträge des anderen Neuen, Angreifer Budu Zivzivadze vom Zweitligisten Karlsruher SC. Zugleich sagte Schmidt: „Es kann nur ein Startschuss gewesen sein. Wir müssen weitermachen, wir brauchen noch viele Punkte für den Klassenerhalt.“ Das gilt so ähnlich auch für Union und Baumgart nach dem unglücklichen Beginn seiner Amtszeit.