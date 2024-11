Trennung von Trainer Baumgart:Der HSV kriegt jeden klein

Von Thomas Hürner, Hamburg

Wie mies der Abend war, ließ sich an zahlreichen Begebenheiten ablesen. Die Hamburger Spieler verharrten, passend zum Wintereinbruch, nach Schlusspfiff wie festgefroren am Mittelkreis. Ein anderes Vorgehen wäre aus deren Sicht auch nicht empfehlenswert gewesen, weil jeder Schritt in Richtung der Nordtribüne, dem Stimmungszentrum im Hamburger Volksparkstadion, negativen Einfluss auf den Geräuschpegel gehabt hätte. Denn die Laune der Fans war, nun ja, ausbaufähig.