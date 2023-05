Auf lange Verhandlungen hatte Steffen Baumgart keine Lust, ein Handschlag genügte. Kein neues Gehalt, keine neuen Klauseln, nur die Laufzeit seines Vertrages mit dem 1. FC Köln wurde geändert: Der Trainer hat bis Sommer 2025 verlängert.

"Was ich bis 2024 im Vertrag stehen habe, machen wir so noch ein Jahr weiter", hatte Baumgart bereits über die unkomplizierten Gespräche verraten. Am Mittwoch meldete der FC Vollzug. "Wir haben letztes Jahr eine klare Absprache getroffen: Wenn es für alle Seiten passt, verlängern wir den Vertrag um ein weiteres Jahr. Das steht für mich außer Frage", sagte Baumgart. Und so geschah es - getreu dem Freiburger Modell, wo Christian Streich auf ähnliche Weise Jahr für Jahr verlängert. Ganz so oft hat Baumgart, 51, zwar noch nicht zum Handschlag angesetzt, doch auch in Köln passt die Chemie zwischen Trainer und Klub.

Im Sommer 2021 hatte Baumgart den FC als Nachfolger von Friedhelm Funkel übernommen und in der Vorsaison auf Anhieb auf Platz sieben und in die Conference League geführt. Aktuell liegt Köln gesichert auf Rang elf. "Es macht mir einfach viel Spaß, für den FC und mit meinem Team zu arbeiten", sagte Baumgart: "Wir können hier noch viel erreichen."