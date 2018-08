Vor dem Spiel

Hat Schweinsteiger allerlei Ehrungen bekommen. 2000 Leute haben ihm und Chicago Fire am Sonntag an der Säbener Straße beim Training zugesehen. Am Montag bekam er dann den bayerischen Verdienstorden. Außerdem ist Schweinsteiger nun das 18. Mitglied der Hall of Fame des FC Bayern, wodurch man nun weiß, dass der FC Bayern eine Hall of Fame hat.