Sasa Filipovski sieht geschafft aus. Er steht im Medienraum der Ulmer Halle, die Arme baumelnd, die Haare platt. Gerade hat seine Mannschaft das entscheidende fünfte Spiel 84:91 verloren und ist im Halbfinale aus den Playoffs ausgeschieden. Filipovski hat sich des Anzugs entledigt, den er gerade noch draußen am Spielfeldrand getragen hat - jetzt steckt Würzburgs Trainer in einem roten T-Shirt, darauf in weißen Buchstaben die Aufschrift: Playoffs. In seinem Aufzug könnte Filipovski gerade auch aus dem Fanblock gekommen sein. „Ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich bin zufrieden und glücklich“, sagt Würzburgs Coach und klingt irgendwie so, als müsste er es sich selbst einreden. Filipovski, 50, sieht nicht einmal ein bisschen zufrieden und glücklich aus.

Es ist Donnerstagabend, der Tag des - gemessen an seiner Bedeutung - größten Spiels der Würzburger Klubgeschichte. Es war ein klirrend heißer Tag in Neu-Ulm, wo die Halle steht, in der der deutsche Meister von 2023 spielt. Die meisten Menschen, die sich jetzt vor dem Sprungball an der Halle versammeln, tragen Orange. T-Shirts, Trikots, Schals, alles orange. Wenn man es nicht besser wüsste oder die Ulmer veralbern wollte, könnte man meinen, die Müllabfuhr sei für einen Großauftrag ausgerückt.

Ulm ist der große Favorit in diesem Duell, aber Würzburg hat seine beiden Heimspiele gewonnen und damit eine fünfte Begegnung erzwungen. Nach Siegen steht es 2:2, jetzt fällt die Entscheidung. Was die finanziellen Mittel angeht, sind die Würzburger zwar im Mittelfeld der Bundesliga anzusiedeln, aber sie haben eine derart grandiose Saison gespielt, dass sie jetzt, in ihrem dritten Playoff-Halbfinale nach 2012 und 2024, den größten Erfolg ihrer gesamten Historie vor Augen haben: Es geht um den Einzug in die Endspiele.

Als die Ulmer Spieler einlaufen und sich selbst feiern, stemmt Jhivvan Jackson, Würzburgs Spielmacher, die Hände in die Hüfte. Dem MVP der Bundesliga-Saison bleibt nichts anderes übrig, als zuzuschauen. Ein Omen für das Spiel? Ist Würzburg heute Abend nicht mehr als ein Sparringspartner auf dem Ulmer Weg in die Finalserie?

Es dürfte Jacksons letzter Auftritt gewesen sein, auch Steinbach zieht es fort

Zac Seljaas eröffnet das Spiel zwar mit einem Korbleger, doch das 2:0 soll die einzige Würzburger Führung in der gesamten Partie bleiben. Nach nicht einmal vier Minuten sieht sich Filipovski schon genötigt, eine Auszeit zu nehmen. Es steht 2:9 aus Sicht seiner Mannschaft. Nicht, dass das ein aussichtsloser Rückstand wäre, doch es gilt schon jetzt, dem Schwung des Favoriten ein Ende zu setzen. Nach dem ersten Viertel steht es 17:26, kurz vor der Halbzeitpause setzt sich Ulm erstmals zweistellig ab. Das letzte Wort der ersten Hälfte hat zwar Hannes Steinbach, Würzburgs Youngster, der auf 43:50 verkürzt - aber es ist nicht der Abend des Außenseiters.

Basketball ist ein Zahlensport, alles wird erfasst, jeder Rebound, jeder Pass, jeder Wurf – egal, ob er bloß am Brett, am Ring oder doch im Korb landet. Manchmal trügen die Statistiken, doch dieses Mal geben sie tatsächlich Aufschluss darüber, was Ulm den Würzburgern voraus hat. Filipovskis Mannschaft hat nervös begonnen und zu viele Turnovers produziert – und Ulm hat fast jeden zweiten Versuch aus der Ferne im Korb untergebracht. „Ulm hat die Dreier gut getroffen“, sagt Steinbach, als er nach dem Spiel auf dem Parkett steht. Würzburgs Center weiß: „Wir haben am Anfang ein paar dumme Fehler gemacht. Das war entscheidend.“

Als Jackson, der MVP, 82 Sekunden vor dem Ende des Spiels zum Freiwurf antritt, steht ein Mann, auch er in Orange, mit einer übergroßen Aufblas-Brezel hinter dem Korb und fuchtelt wild herum. Neben ihm ein riesiger Hase, das Maskottchen der Ulmer. In einem Kostüm muss einem nichts peinlich sein – als Hase ist der Mensch anonym, aber auch der Mann mit der Brezel hat schon lange keine Hemmungen mehr. Nicht jetzt, nicht in der Crunchtime, wenn es um alles geht. Und sein Schauspiel verfehlt seine Wirkung nicht: Jackson vergibt den ersten Wurf, es ist ein gebrauchter Abend, auch für ihn persönlich. Die Halle überzieht den Würzburger mit Häme. „MVP! MVP!“, skandieren die Ulmer Anhänger. Am Ende schleicht Jackson mit hängenden Schultern vom Feld.

Es dürfte sein letzter Auftritt für Würzburg gewesen sein. Auch Steinbach zieht es fort, das Eigengewächs geht an ein College in Washington. Würzburgs Kader wird sich grundlegend verändern, und Filipovski muss, wenn die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt, mal wieder sein Basketball-Einmaleins erklären – die Grundzüge dessen, was er von seinem Team sehen will.

Kürzlich schrieb Würzburgs Coach in der Lokalzeitung Mainpost, er komme sich jedes Jahr vor „wie ein Grundschullehrer, der eine neue Klasse bekommt und alles neu erklären muss“. Und das ist es, was am anschaulichsten zum Ausdruck bringt, was der nächste Schritt ist, den Würzburg nach dem Playoff-Aus nun zu gehen hat: Es gilt, eine Mannschaft aufzubauen, die länger als nur ein Jahr beisammen bleibt.

„Wir müssen unser Budget erhöhen, um stabil zu sein“, fordert Filipovski noch im Ulmer Medienraum. Als er sich im Laufe der Pressekonferenz bei seinen Spielern, der Würzburger Vereinsführung und den Fans bedankt, hört es sich beinahe so an, als würde auch er Abschied nehmen. Aber er bleibt. Sasa Filipovski kann nicht gehen, nicht jetzt. Der Grundschullehrer muss doch schon bald seine neue Klasse begrüßen. Und dann fängt alles wieder von vorne an.