Er war auf Allstar-Kurs, dann plötzlich dieser Schmerz: In der besten NBA-Saison seiner jungen Karriere fällt Franz Wagner mit einer komplizierten Bauchmuskelverletzung aus. Er berichtet vom Umgang mit diesem Rückschlag – und fasst einen Plan.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die größte Freiheit des Menschen liegt in der Reaktion auf Dinge, die in seinem Leben passieren. Basketballprofi Franz Wagner könnte sich deshalb die Kapuze seines Orlando-Magic-Pullis über den Kopf ziehen und klagen, wie schlimm das alles sei für ihn: diese schrecklich komplizierte Bauchmuskelverletzung, derentwegen er nicht weiß, wann er in dieser Saison nochmals wird spielen können.