Von Ralf Tögel, München

Gerade in diesen Zeiten ist Kontinuität ein wichtiger Parameter, wie auch Herbert Hainer aus aktuellem Anlass feststellt. Und um selbst mit gutem Beispiel voranzugehen, hat der Präsident der Basketballer des FC Bayern den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit seinem Geschäftsführer vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert. Marko Pesic wird also die Geschicke der Münchner Basketballer bis Sommer 2025 lenken. Damit baut der ehemalige Nationalspieler seine Schaffenszeit in München in verantwortlicher Position auf 14 Jahre aus, das Wort Kontinuität ist also durchaus angebracht.

Pesic gewann als Spieler mit Alba Berlin sechs deutsche Meisterschaften, fünf Mal den Pokal und holte mit der deutschen Nationalmannschaft bei 97 Einsätzen WM-Bronze 2002 sowie EM-Silber 2005. Nach Studiengängen in Sportmarketing, Kommunikation und Sportmanagement machte er sich als Spielerberater selbständig, ehe er 2011 vom damaligen Präsidenten Uli Hoeneß nach dem Aufstieg in die erste Liga zum Basketball-Projekt des FC Bayern als Sportdirektor geholt wurde. Zwei Jahre später übernahm er auch den Posten des Geschäftsführers, ehe er 2014 Daniele Baiesi als Sportdirektor ins Bayern-Boot setzte - und sich seither ganz seinen Aufgaben als Geschäftsführer widmet.

Nächstes großes Ziel ist die Fertigstellung des SAP Garden für 11 000 Zuschauer im Olympiapark

In die Amtszeit des 45-Jährigen fallen die erste BBL-Meisterschaft 2014, der Gewinn des Doubles 2018, die Titelverteidigung 2019 sowie 2021 der erneute Pokalsieg. Im selben Jahr schafften es die Bayern als erstes deutsches Team in der reformierten Euroleague in die Playoffs - das große internationale Ziel auch der laufenden Spielzeit. In diese fällt auch die Aufnahme in den Kreis der Euroleague-A-Lizenz-Inhaber, seither sind die Münchner als Shareholder mit festem Startrecht in der europäischen Königsklasse ausgestattet.

"Es ist unbestritten, dass Marko mit seinem engagierten Office-Team selbst in der sehr schwierigen Phase der Corona-Pandemie dafür gesorgt hat, den Basketball als wichtigen Teil des FC Bayern zu entwickeln und ihn inzwischen auch international auf hohem Level zu etablieren", begründete Hainer den langfristigen Kontrakt. Nächster Meilenstein wird die Fertigstellung des von Red Bull finanzierten SAP Garden für 11 000 Zuschauer im Olympiapark sein, die sich coronabedingt auf das kommende Jahr verschoben hat. Die Basketballer sollen dort als Ankermieter neben dem Münchner Eishockeyteam spielen.

Pesic erinnerte daran, dass der Basketball beim FC Bayern für ihn "eine Herzensangelegenheit" sei und er sich noch lange nicht am Ende des Weges sieht.