Basketball-Bundesligist Würzburg hat sich für den Abstiegskampf mit zwei US-Amerikanern verstärkt. Center Geoffrey Groselle und Aufbauspieler Charles Callison haben bis Saisonende unterschrieben. 2,13-Meter-Mann Groselle spielte von 2016 bis 2018 für Braunschweig und Bremerhaven in der BBL und wechselt aus Italien, wo er am Sonntag noch für Fortitudo Bologna im Einsatz war, nach Unterfranken. Er wird am Dienstag in Würzburg erwartet. Callison war zuletzt für Odessa in der Ukraine aktiv und absolvierte am Montag den Medizincheck. Ob das Duo bereits am Mittwoch im Heimspiel gegen Bonn eingesetzt werden kann, ist noch offen.