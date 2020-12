Der FC Bayern holt in James Gist und D.J. Seeley international erfahrene Spieler. T.J. Bray wird ausgeliehen und Malcolm Thomas geht auf eigenen Wunsch.

Von Ralf Tögel

Elf Partien in knapp vier Wochen, das klingt sogar im Falle der Basketballer des FC Bayern rekordverdächtig. Die sind in der Euroleague, sowie den nationalen Bewerben Pokal und Meisterschaft engagiert, die Verwerfungen der Corona-Pandemie quetschen den Spielplan der Münchner zusätzlich zusammen. Kein Wunder, dass das Personal im Team von Trainer Andrea Trinchieri von Spiel zu Spiel hetzt, zumal der internationale Wettbewerb teils anstrengende Reisen quer über den Kontinent mit sich bringt. Das fordert seinen Tribut, immer wieder müssen Spieler angeschlagen passen, weshalb die Münchner nun den Kader aufbessern: In James Gist und D. J. Seeley kommen zwei international erfahrene Akteure.

Gist war zuletzt vereinslos und kann die Positionen des Centers sowie des Power Forwards bekleiden. Seeley ist ein treffsicherer Guard, der vom spanischen Erstligisten Saragossa kommt. Als entscheidende Kriterien nennt Sportdirektor Daniele Baiesi bei beiden Zugängen Erfahrung und Qualität in der Defensive. Der 2,06 Meter große Gist, 34, bringt die Erfahrung aus zahllosen Euroleague-Partien für diverse Klubs mit und wird vor allem das Reboundspiel der Bayern spürbar verstärken. Seeley, 31, hat ebenfalls Einsätze auf höchster europäischer Ebene vorzuweisen, trifft hochprozentig aus der Distanz und kann ein Team führen. Beiden Akteuren wird zudem große Flexibilität zugeordnet, ein weiteres Argument für eine Verpflichtung bis Saisonende. Damit passen sie nämlich exakt in das Anforderungsprofil von Trinchieri, der diese Eigenschaft bei seinem Guard T. J. Bray vermisste.

Abgeben wollen die Münchner den 28-Jährgen nicht. Bray konnte die hohen Erwartungen nach einer langwierigen Verletzung bis dato nicht erfüllen und soll im Tausch mit Seeley bei Saragossa Spielpraxis sammeln. Trinchieri gab ihm dazu wenig Gelegenheit, Bray hat indes noch einen Vertrag bis 2022 und soll in der kommenden Runde zurückkehren. Das gilt nicht für Malcolm Thomas, der zu Saisonbeginn gekommen war und den Klub aus persönlichen Gründen gebeten hat, den Vertrag aufzulösen. Thomas wird zunächst in seine Heimat in die USA zurückkehren.