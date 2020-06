Bei den Basketballern von Alba Berlin ist es mittlerweile Brauch, dass derjenige eine Runde Donuts ausgibt, der mit seinem Korb die 100-Punkte-Marke übertrifft. Am Montagabend schien Landry Nnoko an der Reihe zu sein. Im letzten Vorrundenspiel des Finalturniers um die deutsche Meisterschaft führte Alba wenige Sekunden vor Schluss 97:89 gegen die MHP Riesen Ludwigsburg, und Nnoko hatte den Ball freistehend in der Ecke, außerhalb der Drei-Punkte-Linie. Der 2,08 Meter große Center hat seine Stärke eher in Korbnähe, aus der Drei-Punkte-Distanz hat er in dieser Saison überhaupt nur zweimal auf den Korb geworfen und keinmal getroffen, er zögerte - gerade lange genug, dass ihm sein Teamkollege Luke Sikma zurufen konnte, er solle es lieber sein lassen.

Die Ludwigsburger hatten sich sowieso schon in die Niederlage gefügt, die ihnen den zweiten Platz in der Gruppe B sowie ein Viertelfinal-Duell mit dem Titelverteidiger FC Bayern München bescherte; sie leisteten keine Gegenwehr mehr. Aber seit der Spanier Aito Trainer bei Alba ist, ist es dort auch Brauch, bis zur letzten Sekunde jede Wurfchance gnadenlos zu nutzen. Aitos Philosophie ist, jede Partie stoisch bis zur Schlusssirene durchzuziehen, egal, ob man scheinbar uneinholbar führt oder scheinbar aussichtslos zurückliegt. Damit haben sich die Berliner nicht nur Freunde gemacht in der Bundesliga. "Wenn man am Ende des Spiels mit 13 oder 15 Punkten führt, bremst man normalerweise und bringt die Bankspieler", beschreibt Ludwigsburgs Coach John Patrick die Gepflogenheiten in der Branche, ohne Alba für deren Bruch jedoch zu kritisieren. "Es ist schon okay", findet der Amerikaner, "man spielt, wie man spielt."

Für Alba Berlin könnte es sich in den am Mittwoch beginnenden K.-o.-Runden auszahlen, dass sie verinnerlicht haben, unter keinen Umständen nachzulassen am Ende eines Spiels. Denn bei dem wegen der Corona-Pandemie neu eingeführten Turnierformat gilt auch ein neuer K.-o.-Modus: Statt einer Serie, in der ein Klub mindestens dreimal gewinnen muss, gibt es nun Hin- und Rückspiel - für Fußballer normal, für Basketballer gewöhnungsbedürftig. "Es wird interessant", glaubt der Münchner Danilo Barthel; "sehr interessant" sogar, stimmt Ulms Thomas Klepeisz zu. Der Berliner Niels Giffey findet es "spannend", der Ludwigsburger Hans Brase sagt: "Ich hab' so was noch nie erlebt. Ich bin gespannt, wie's funktioniert."

Im Grunde ist es simpel: Die Punkte aus beiden Partien werden addiert, bei einem Gleichstand nach dem Rückspiel gibt es eine Verlängerung. Im Gegensatz zum Fußball zählen auswärts erzielte Treffer nicht doppelt, schon weil es aufgrund der besonderen Corona-Situation keine Heim- und Auswärtsspiele gibt, sondern alle Teams am gleichen Ort sind, in München.

Wenn der FC-Bayern-Chefcoach Oliver Kostic nun davon spricht, dass das Format "eine neue Erfahrung für alle" sei, dann meint er damit vor allem eins: Bislang war es im Basketball wichtig, ein Spiel zu gewinnen, egal wie hoch. "Jetzt kommt es auf jeden Punkt an", erklärt er. Auch Hans Brase weiß schon: "Wenn man das erste Spiel knapp gewinnt, heißt das noch gar nichts. Fünf Punkte Vorsprung können im zweiten Spiel in fünf Minuten wieder weg sein." Die Konsequenz: Aus dem ersten Spiel so viel Vorsprung oder so wenig Rückstand wie möglich mitzunehmen, also kämpfen bis zuletzt um jeden Punkt.

Man müsse die beiden Partien quasi wie eine betrachten, finden die Trainer. "Wie ein 80-Minuten-Spiel", sagt Ulms Chefcoach Jaka Lakovic, "bei dem man die zweite Hälfte zwei Tage später spielt." John Patrick pflichtet bei: "Es sind quasi zwei Halbzeiten an zwei verschiedenen Tagen. Man muss aufpassen, wie man am Ende des ersten Spiels reagiert." Danilo Barthel ahnt: "Man darf nicht nachlassen, egal, wie hoch man führt." Das ist genau das, was Aito den Alba-Profis beigebracht hat.

In Spanien, wo die Saison an diesem Mittwoch in ähnlicher Turnierform fortgesetzt wird, entscheidet in der K.-o.-Runde nur ein Spiel übers Weiterkommen, über den Titelgewinn; eine Variante, die hierzulande auch einigen Akteuren gefallen hätte. "Da ist mehr Dramatik drin", sagt John Patrick; "das gehört eher zu einem Turnier", sagt Lakovic. Barthel hält dem entgegen: "Das wäre eher in Richtung des Pokalwettbewerbs gegangen. Mit Hin- und Rückspiel kommt man den Playoffs näher." Aber eine Best-of-5- oder auch nur Best-of-3-Serie unter den aktuellen Bedingungen "wäre zu viel gewesen", findet nicht nur Frankfurts Trainer Sebastian Gleim. "Für die Spieler ist es angenehmer, ein Spiel weniger zu haben pro Runde", bestätigt Barthel. Bis zu zehn Einsätze in knapp drei Wochen sind anstrengend genug. "Für dieses Turnier ist es wahrscheinlich der fairste Modus", glaubt Niels Giffey.

Die K.-o.-Runde beim Basketball-Turnier Viertelfinale Ulm - Frankfurt Mi. 16.30 / Fr. 20.30 FC Bayern - Ludwigsburg Mi. 20.30 / Fr. 16.30 Göttingen - Alba Berlin Do. 16.30 / Sa. 20.30 Bamberg - Oldenburg Do. 20.30 / Sa. 16.30 Halbfinale Sonntag, 21. bis Mittwoch, 24. Juni Finale Hinspiel: Freitag, 26. Juni, 20.30. - Rückspiel: Sonntag, 28. Juni, 15.00. Modus Die Punkte aus Hin- und Rückspiel werden addiert, bei Gleichstand nach dem zweiten Spiel gibt es Verlängerung.

Vollkommen neu ist er freilich nicht für die Basketballer, gerade in Berlin wissen sie das. Alba kam damit zum größten internationalen Erfolg eines deutschen Klubs, als es 1995 den Korac-Cup gewann durch ein 85:79 gegen Stefanel Mailand; im Hinspiel hatte es ein 87:87 gegeben. Es sind also durchaus auch Unentschieden möglich, ebenfalls ungewohnt für die Basketballer. In der 2016 installierten Champions League des Kontinentalverbandes Fiba Europe wurde bis zur vorigen Saison ebenfalls mit Hin- und Rückspiel gearbeitet; da machten Ludwigsburg und Bamberg bereits Bekanntschaft mit dem Modus.

Auch in der Bundesliga gab es schon Zeiten, in denen der Meister in Hin- und Rückspiel ermittelt wurde, zuletzt 1983. Dieser Modus sorgte sogar für die bis heute knappste Entscheidung im Kampf um die deutsche Basketball-Meisterschaft. 1973 endeten beide Partien zwischen dem USC Heidelberg und dem MTV Gießen unentschieden - in der Verlängerung erzielten die Heidelberger dann einen Punkt mehr.