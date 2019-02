24. Februar 2019, 20:41 Uhr Basketball Zu viele Ballverluste

DBB-Auswahl verliert das letzte Qualifikationsspiel für die WM in China mit 63:69 gegen Griechenland.

Von Joachim Mölter, Bamberg

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hat ihr letztes Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft in China (31. August bis 15. September) am Sonntagabend in Bamberg 63:69 (34:33) gegen Griechenland verloren. Beide Mannschaften waren aber bereits seit längerem für die Titelkämpfe qualifiziert. Das letzte Spiel der Gruppe L war nur noch das Entscheidungsspiel um den Gruppensieg, den sich nun die Griechen mit einer Bilanz von 11:1 Siegen holten. Die DBB-Männer (9:3) hätten nach dem 84:92 verlorenen Hinspiel mit mindestens acht Punkten Differenz gewinnen müssen, um den ersten Tabellenplatz zu erreichen. Ihre besten Werfer waren Andreas Obst mit zwölf Punkten, Ismet Akpinar (zehn) sowie Danilo Barthel (acht).

Bei der deutschen Auswahl fehlte am Sonntag Paul Zipser, der erst am Donnerstag in Israel sein Comeback gegeben hatte, während der 77:81-Niederlage in Tel Aviv aber mit dem linken Fuß umgeknickt war und deshalb nun vorsichtshalber geschont wurde. Wegen eines Ermüdungsbruchs in diesem Fuß hatte er ja zehn Monate pausieren müssen, ehe er erst Mitte Januar wieder in den Spielbetrieb einsteigen konnte. "Es ist nichts kaputt gegangen", beruhigte der 25-Jährige, der trotz des Malheurs mit nach Bamberg gereist war. Dort waren auch die Münchner Danilo Barthel und Maodo Lo zur Mannschaft gestoßen, die am Freitagabend noch mit dem FC Bayern in der Euroleague bei Real Madrid im Einsatz gewesen waren.

Wie schon beim 78:91 mit dem FC Bayern gehörte der Power Forward Barthel auch am Sonntag zu den besseren Werfern seines Teams. Im Länderspiel genügten ihm dafür freilich schon acht Punkte - ein Indiz dafür, wie ausgeglichen besetzt die deutsche Mannschaft ist, aber auch, wie intensiv verteidigt wurde. Dass auch die Center Andreas Seiferth (Bayreuth) und Maik Zirbes (Belgrad) zu den erfolgreicheren Schützen zählten mit jeweils sechs Punkten, war wiederum ein Beleg dafür, dass die deutsche Mannschaft ihren Gästen in der Zone unter dem Korb überlegen war. Die Griechen mussten ihren besten Großen, Ionannis Bourousis, nach dem 81:69 über Georgien am Donnerstag wieder zurück zu seinem Klub nach China gehen lassen. Entsprechend wenig Masse hatten sie den deutschen Centern entgegenzustellen; sie versuchten, dieses Manko durch Schnelligkeit auszugleichen.

Damit brachten sie die deutschen Basketballer tatsächlich auch immer wieder in Bedrängnis, mit ihrer Schwarm-Defense erzwangen sie jede Menge Ballverluste, die sie mit zunehmender Spieldauer zum entscheidenden Unterschied nutzten. Der Gruppensieg bringt ihnen aber wahrscheinlich weniger als erhofft, weil der Basketball-Weltverband Fiba die Kriterien für die Mitte März stattfindende WM-Auslosung gerade wieder überarbeitet und ein erster Platz vermutlich nicht mehr so sehr ins Gewicht fällt. Trotzdem hätten Bundestrainer Henrik Rödl und seine Akteure diesen Prestigeerfolg natürlich auch gern mitgenommen auf die Reise nach China. Immerhin bleibt ihnen das Wissen, die Qualifikation so frühzeitig wie noch nie gesichert zu haben.