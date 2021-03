Von Ralf Tögel, München

Man könnte es so formulieren: Die Basketballer des FC Bayern München haben die gute Chance zur vorzeitigen Qualifikation für die Playoffs durch eine mäßige Leistung und die 76:83-Niederlage bei Valencia Basket verpasst. Man könnte es aber auch so formulieren: Die FCB-Basketballer haben trotz der Niederlage in Valencia beste Chancen, als erste deutsche Mannschaft in die Endrunde der europäischen Königsklasse einzuziehen. Beides trifft die Wahrheit, wollte man es noch ein bisschen hübscher für die Münchner darstellen, könnte man mutmaßen, dass die Bilanz von 19:13 Siegen für den FCB bereits reichen könnte. Denn nie zuvor haben sich so viele Teams um den Einzug in die Runde der letzten Acht gebalgt, nie zuvor bot die Tabelle so lange so vielen Klubs eine realistische Möglichkeit, diese zu erreichen. Bis zum Tabellenzwölften Olympiakos Piräus reicht die theoretische Chance, den elitären Kreis noch zu entern. Deshalb bevorzugt es FCB-Trainer Andrea Trinchieri, sich mit solchen unnützen Rechenexempeln erst gar nicht auseinanderzusetzen. Verschwendete Energie sei das, wiederholt sich der Italiener gerne, eine Ressource überdies, die in rasantem Tempo zur Neige gehe.

Wieder pressen sich die Bayern die Energie für eine unglaubliche Aufholjagd aus den müden Knochen

Jüngst geschehen in der Hafenstadt an der Südostküste Spaniens, bei besagter Niederlage gegen Valencia. Es war auch dieses Mal nicht zu übersehen, dass die Bayern-Spieler nicht gerade energieschonend agierten. Im Normalfall nämlich fängt sich diese Truppe einen Rückstand ein, bisweilen in scheinbar uneinholbarem Ausmaß, um sich in der so genannten Crunchtime, wie der anglophile Basketballer die Schlussphase einer Partie nennt, die letzten Reserven zu einer nicht für möglich gehaltenen Aufholjagd aus den Kochen zu pressen. In Valencia gerieten die Gäste wieder einmal schnell in Rückstand (12:23, 8. Minute), um sich zur ersten Viertelpause wieder ein bisschen näher heran zu robben (19:26). So ging das auch in den zweiten zehn Minuten weiter, die Bayern leisteten sich unnötige Ballverluste und trafen miserabel, gerade mal vier von 13 Dreierversuchen waren erfolgreich, Valencia wusste das zu nutzen und zur Halbzeit war der zweistellige Rückstand perfekt: 33:46 aus Münchner Sicht. In den Worten des wortgewaltigen Trainers: "Ab einem gewissen Punkt im zweiten Viertel haben wir nur noch als Individuen gespielt, nicht mehr als Team, so sind wir zerschmolzen. Unsere letzten vier Minuten des zweiten Viertels haben uns das Spiel gekostet."

Aber sein Team war eben auch in der Lage, einmal mehr zurückzukommen und ein "großartiges drittes Viertel zu produzieren". Und immer wieder findet sich ein Anführer, der das Team mit ein paar elektrisierenden Aktionen reanimiert, dieses Mal war es Vladimir Lucic. Plötzlich saßen die Dreier des Serben, der mit 20 Punkten Topscorer des Abends war. Einen Block und einen Dunking später hatte er die gesamte Mannschaft aufgeweckt, Spielmacher Wade Baldwin (13 Punkte) begann mit seinen Tänzchen durch die gegnerische Abwehr, Nick Weiler-Babb (8) blockte Würfe und klaute Bälle, und die Distanzwürfe von Paul Zipser (9) fanden endlich den Weg durch die Reuse. Mit einem 14:0-Lauf drehten die Gäste das Spiel und gingen mit einem 63:58-Vorsprung in den Schlussabschnitt.

Doch dieses Mal reichten die Kräfte nicht, Valencia, das als Tabellenachter zu jenen Teams zählt, die noch um den Playoff-Einzug buhlen, kämpfte sich zurück. Vor allem der 2,13-Meter-Turm Mike Tobey, mit 18 Punkten Valencias Bester, war in dieser Phase im wahrsten Wortsinn eine Nummer zu groß. Der Center holte beim 70:68 erstmals die Führung für sein Team zurück und initiierte die finale Wende. "Am Ende haben wir Fehler gemacht, Valencia hat Fehler gemacht, wir haben große Würfe getroffen, Valencia hat große Würfe getroffen. Aber sie hatten einen kühlen Kopf in den letzten drei Minuten und wir hatten nicht mehr die physische und mentale Energie, um zu antworten", resümierte Trinchieri: "Wir waren tot."

Keine Pause: Am Samstag ist das Gastspiel bei den Hamburg Towers, am Dienstag kommt Fenerbahce Istanbul

Besserung ist indes nicht in Aussicht, der Bayern-Tross reiste vom sonnigen Spanien weiter in den hohen Norden Deutschlands, dort gastiert der FCB schon an diesem Samstag (20.30 Uhr) bei den Hamburg Towers in der Bundesliga. Auch beim Tabellensechsten ist ein schweres Spiel zu erwarten, Hamburg hat ein talentiertes Team, einen guten Trainer und vor allem viel mehr Regenerationszeit als die Gäste. Denn die Hanseaten spielen keinen internationalen Wettbewerb; was das bedeuten kann, mussten die Euroleague-Kollegen aus Berlin am Wochenende erfahren, als sie an der Elbe mit 75:90 Punkten untergingen. Und nur drei Tage später, am Dienstag, gastiert Fenerbahce Istanbul im Audi Dome (21 Uhr), die Türken sind nur einen Sieg schlechter als die Bayern notiert. Spätestens bis dahin sollten die Münchner wieder auferstanden sein.