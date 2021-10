Würzburgs Erstliga-Basketballer müssen längere Zeit auf Center Nicolas Carvacho verzichten. Beim 97:78-Achtelfinalsieg am Sonntag im Pokal gegen den Mitteldeutschen BC hatte der chilenische Nationalspieler das Feld im Schlussviertel verlassen müssen, nun hätten sich "die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet", teilt der Klub mit: Carvacho habe sich ohne gegnerisches Zutun eine Knieverletzung zugezogen, die genaue Diagnose stehe noch aus. Der 2,11-Meter-Mann wurde im Juli verpflichtet, weil Center Justin Sears sich in der Reha erneut am Knie verletzt hatte, und war mit 15 Punkten und 6,5 Rebounds im Schnitt und einer Trefferquote von 87,5 Prozent überzeugend in die Saison gestartet.