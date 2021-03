Die Basketballer von s.Oliver Würzburg haben in der Bundesliga eine absehbare Heimniederlage hinnehmen müssen. Zwar lieferten die Unterfranken dem Tabellenführer Ludwigsburg am Dienstagabend einen großen Kampf, sie konnten nach einer offensiv schwachen Phase im dritten Viertel einen hohen Rückstand von 23 Punkten aber nicht mehr aufholen und unterlagen 72:82 (31:39). Ludwigsburgs Jaleen Smith war nach einer unauffälligen ersten Hälfte in der Crunchtime zur Stelle und traf die entscheidenden Würfe zum Sieg für die Gäste. "Er hat im letzten Viertel gezeigt, dass er der wahrscheinlich beste Spieler der Liga ist und was es für ein großer Unterschied sein kann, wenn man so einen Spieler in seinen Reihen hat", sagte Würzburgs Trainer Denis Wucherer nach dem Spiel. Für sein Team punkteten Cameron Hunt (15), Murphy Holloway (12) und Joshua Obiesie (11) zweistellig.