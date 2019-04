28. April 2019, 18:56 Uhr Basketball Würzburg verliert

s.Oliver Würzburg hat in der Basketball-Bundesliga 85:92 (33:52) gegen Rasta Vechta verloren und damit einen Rückschlag im Kampf um die Playoffplätze hinnehmen müssen. Nach einer gebrauchten ersten Hälfte drehte die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer mit Kampfgeist und Moral einen Rückstand von 22 Punkten, konnte sich am Ende für ihre Aufholjagd aber nicht mit einem Sieg belohnen. "Das, was in den 15 Minuten nach unserem 11:3-Start passiert ist, ist nicht zu erklären und auch nicht zu entschuldigen", sagte Wucherer. "Die Art und Weise, wie wir in dieser Phase aufgetreten sind, ist nicht akzeptabel. Da erwarte ich von meinen Spielern vor unseren eigenen Fans deutlich mehr Präsenz und auch mehr Qualität." Beste Würzburger Werfer der Partie waren Skyler Bowlin (22), Devin Oliver (21) und Xavier Cooks (16). Der leicht angeschlagene Topscorer Jordan Hulls wurde für das zweite und entscheidende Endspiel um den Europecup gegen Sassari am Mittwoch geschont. Vor der Partie gegen Vechta war die Vertragsverlängerung des 29-Jährigen um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2020/2021 bekannt gegeben worden.