Die Basketballer von Brose Bamberg und den Würzburg Baskets haben die Playoffs verpasst. Der ehemalige Serienmeister kassierte am Donnerstag eine 75:102-Heimpleite gegen Hauptrunden-Primus Bonn und verpasst erstmals seit 22 Jahren die K.-o.-Runde um die deutsche Meisterschaft. Am Sonntag schließt Bamberg die Saison in der Brose-Arena (15 Uhr) im Oberfrankenderby gegen die bereits als Absteiger feststehenden Bayreuther ab. Für die Würzburger war die Saison bereits nach der 73:77-Heimniederlage gegen Braunschweig beendet, es war die 19. Niederlage in 34 Partien. Die Baskets verpassten damit die Chance, nach 2012 und 2016 zum dritten Mal in die Playoffs einzuziehen. Zudem kämpfen die Unterfranken mit finanziellen Engpässen, weshalb die Lizenz für die nächste Saison an eine "auflösende Bedingung" geknüpft ist, wie die Basketball-Bundesliga (BBL) mitteilte. Der FC Bayern unterlag überraschend im Audi Dome Heidelberg mit 78:89, spielt am Sonntag noch in Oldenburg und wird als Dritter in die Playoffs einziehen. Bitterer als die Heimpleite ist für die Münchner die Tatsache, dass sie dort auf die verletzten Vladimir Lucic und Othello Hunter verzichten müssen. Für beide ist die Saison beendet.