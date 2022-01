Trotz einer etwas entspannteren Corona-Lage im Kader kann Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg auch sein für Samstag geplantes Spiel bei den Niners Chemnitz nicht bestreiten. Ein "gutes Dutzend Personen" müsse auf Anweisung des Gesundheitsamts, "teilweise bis Anfang kommender Woche", in Quarantäne bleiben, teilte der Klub mit. Schon die Partie bei Brose Bamberg hatte abgesagt werden müssen. Allen Betroffenen gehe es "wieder gut", teilten die Würzburger weiter mit: "Sie haben die Infektion nach aktuellem Stand gut überstanden."

Voraussichtlich wird s.Oliver Würzburg am 23. Januar mit dem Auswärtsspiel in Frankfurt wieder in den Spielbetrieb einsteigen und dann zwei englische Wochen mit fünf Spielen innerhalb von fünfzehn Tagen bestreiten, darunter die Heimspiele am 30. Januar gegen Alba Berlin und das Frankenderby am 6. Februar gegen Brose Bamberg. Zuschauer sind dabei weiterhin nicht zugelassen.