Die FIT/One Würzburg Baskets komplettieren das Play-off-Halbfinale der Basketball Bundesliga (BBL). Die Unterfranken gewannen am Donnerstag das entscheidende Spiel bei den Löwen Braunschweig nach Verlängerung mit 97:88 (77:77, 45:27) und setzten sich in der Best-of-five-Serie mit 3:2 durch. Im Halbfinale bekommt es Würzburg mit dem Hauptrundenzweiten ratiopharm Ulm zu tun, der im Viertelfinale den früheren Dominator Alba Berlin (3:0) ausgeschaltet hatte. Das zweite Halbfinale bestreiten Titelverteidiger Bayern München und die MLP Academics Heidelberg.

Nach ausgeglichenen ersten Minuten zog Würzburg schnell davon, vor allem Zachary Seljaas, der mit 24 Punkten letztlich auch Topscorer der Partie war, stellte die Löwen vor Probleme. Bis zur Pause wuchs der Vorsprung auf ein komfortables Level, auch, weil Braunschweig aus der Distanz den Korb nicht traf. Erst der zehnte Dreier-Versuch fand sein Ziel. Braunschweig kämpfte sich nach der Pause allerdings eindrucksvoll zurück. Die Löwen erzielten im dritten Viertel mehr Punkte als in der gesamten ersten Halbzeit, profitierten dabei auch vom zunehmend fehleranfälligen Spiel der Würzburger. Die Löwen waren gar dem Sieg und damit dem Weiterkommen nahe, zwei Sekunden vor der Schlusssirene rettete Hannes Steinbach Würzburg mit einem Dreier aber in die Overtime - in der die Gäste deutlich davonzogen.